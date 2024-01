Victorio Pirillo recibió al agente municipal Franco Quiroz

El trabajador de la Municipalidad de Vicente López, mientras cumplía con sus funciones, fue víctima de los jóvenes que hurtaron un patrullero la semana pasada.

El jueves 18 de enero a las 4 de la madrugada, 2 jóvenes sustrajeron un móvil del cuerpo de patrullas municipales en la intersección de la avenida Maipú y Debenedetti. El hecho comienza con una llamada por confrontación en la vía pública, y acciones en riña en un bar de la localidad de Olivos. En pos de acudir en auxilio al llamado de un ciudadano que estaba inmerso en una situación en donde corría peligro su vida y los que eran parte de una pelea callejera, el agente municipal Franco Quiroz y su compañero, se apersonaron en el sitio para asistir a los mismos.

Al llegar observan que un grupo de personas masculinas y femeninas estaban en una actitud de franca violencia en donde, de mala forma, se gritaban y se empujaban. Dice el agente municipal que “en ese momento, queriendo evitar un mal mayor en las personas, actué y priorice la vida e integridad de las mismas, acudiendo rápidamente para separar a las partes”. “Asimismo, como ex soldado voluntario en el Ejercito, llevé también a la práctica lo que se me enseñara, en el sentido de no dejar abandonado a mi compañero que estaba en ese momento superado ampliamente en número en medio de una pelea e intentando separar a estos hombres y mujeres que estaban completamente descontrolados”, agregó.

“Previo a pedir apoyo inmediato, que nosotros lo identificamos bajo el nombre de “carácter”, hice lo que ya describí, priorizando la integridad de las personas, entre ellas la de mi compañero”, remarcó Quiroz.

Es en donde durante esa fracción de minutos ocurre lo impensado: Esas 2 personas masculinas, actuando de manera irracional, sin importarle la vida de terceros, irresponsablemente se suben al móvil y se dan a la fuga en dirección al partido de San Isidro. Afortunadamente, rápidamente fue encontrada la camioneta por las cámaras de seguridad y el rastreo satelital de la misma provistos en todas las unidades por el Municipio de Vicente López.

Los jóvenes, que habían compartido en las redes su propia filmación, fueron, por el accionar impecable de la Justicia y de la Policía, detenidos a las pocas horas.

Franco Quiroz, en su relato, también sostuvo: “Quiero agradecer el accionar humano de mis jefes, y a través de ellos de la intendente Soledad Martínez, quienes me preguntaron en principio si estaba bien y si había sufrido alguna lesión mostrando también preocupación por las personas que participaron del operativo, como así también de aquellos que fueron parte del hecho que motivó la asistencia de manera urgente del móvil municipal”.

Por su lado, en defensa del trabajador como servidor público en un momento en donde la violencia se apoderó de las calles, Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, destacó: “El Municipio, más allá de encuadrar legalmente el accionar del trabajador por lo acontecido, resaltó que Quiroz es un empleado correcto que no reviste antecedentes de ningún tipo, ni ausentes ni llegadas tardes, y por los dichos de sus pares es un buen compañero de trabajo”.