En La Matanza, la gente se defiende sola: Familia mató a delincuente que ingresó a su domicilio

La falta de Estado municipal en La Matanza llevó a una situación crítica a una familia de La Tablada que debió defenderse a los tiros de un intento de robo.

Ocurrió anoche, pasadas las 23:30 horas en la intersección de Pringles y Chiclana cuando cuatro delincuentes que se movilizaban en un auto rojo trataron de ingresar por la fuerza a una vivienda con fines delictivos.

Según supo SM Noticias, el grupo familiar venía siendo hostigado por parte de una banda que procedería de la zona de Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, a unos escasos 20 minutos del lugar del hecho.

Cuando el jefe de familia, ex policía, abrió fuego contra los asaltantes, se dio un intercambio de disparos al momento que los sujetos se dieron en fuga. Uno de los agresores recibió un impacto de bala y quedó tendido en el medio de la calle.

Al arribo de personal policial, el delincuente ya era óbito, por lo que se procedió con las actuaciones de rigor y las pericias de la Policía Científica.

SM Noticias pudo saber que el ex policía no quedó detenido ni imputado porque surge, en primera instancia, una legítima defensa. El fiscal Matías Folino de la UFIJ – Homicidios Dolosos no adoptó ningún temperamento para con el sujeto, mientras aguarda todas las labores periciales, recolección de vídeos y declaraciones pendientes para avanzar con la investigación.