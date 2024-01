Ocurrió el viernes por la noche durante un cacerolazo convocado contra las políticas de Javier Milei frente a la estación Lanús del Tren Roca. Un Policía Federal que custodiaba el servicio ferroviario salió a la calle para evitar que se desarrolle la protesta, lo que generó la reacción de los manifestantes.

👮🏻 📢 Policía solitario provoca a manifestantes e impide cacerolazo en Lanús https://t.co/udYHe0hDP3 pic.twitter.com/iUlPM3zBys — SM Noticias (@SMnoticias) January 21, 2024

“Se cree que es el comisario del pueblo”, exclamaba un hombre ante la sorpresa por la reacción del oficial de la PFA que impedía el desarrollo de un cacerolazo el viernes por la noche en el ingreso de la estación Lanús.

El uniformado, siempre en soledad, avanzó por motu proprio y no solo se enfrentó cara a cara con los más de 20 ciudadanos que protestaban, si no que también desató una pancarta que habían colocado los vecinos en una rampa.

Cuando la situación se tensó al máximo, el policía volvió a ingresar al andén, y los trabajadores de Trenes Argentinos debieron calmar a los exaltados manifestantes.

Tras la consulta de SM Noticias, autoridades aclararon que toda la estación y el ámbito ferroviario es jurisdicción de la PFA, por lo que el oficial no violó jurisdicción a la hora de actuar. No obstante, desde la fuerza, no se han manifestado al respecto del accionar del policía.