Municipales de San Isidro se movilizaron en rechazo del 15 por ciento de aumento que dio el gobierno de Ramón Lanús

Trabajadores municipales de San Isidro protestaron esta mañana en el hall central del palacio municipal en rechazo a la suba salarial que realizó el jefe comunal Ramón Lanús. La misma es de solo un 15 por ciento para enero, con un bono de 50 mil pesos que cobrarán quienes perciban un salario bruto de menos de 350 mil pesos.

Omar Arce, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro, encabezó la multitudinaria asamblea que se realizó en el Palacio Municipal. Además, hubo acciones similares en otras dependencias comunales.

“Estamos acá por la manera en que el Ejecutivo está llevando adelante la paritaria municipal”, sostuvo Arce. Explicó luego que “nosotros siempre logramos acordar salarios por la vigencia de la ley paritaria y del convenio colectivo que tenemos en San Isidro”. “Esta vez no nos han llamado y nos impusieron un 15 por ciento de aumento”, denunció, e informó que se pagará también un bono de 50 mil pesos que cobrarán quienes perciban un salario bruto de menos de 350 mil pesos.

“Nos pidieron que presentemos por Whatsapp una propuesta, y fue de un 40 por ciento en enero y otro 40 por ciento en marzo, lo que hacía un 220% por ciento acumulado, pero nos informaron desde el Concejo Deliberante que ya había impactado el 15 por ciento”, afirmó.

“Nos sentimos ninguneados por la nueva gestión”, aseveró el gremialista, y denunció que “el nuevo intendente no me conoce”. “Respeto la decisión que han tomado la mayoría de los contribuyentes al elegirlo, pero hemos presentado formalmente pedidos de audiencia para que me conozca y ha hecho caso omiso”, agregó. No obstante, reconoció que existen conversaciones con funcionarios municipales.

De no prosperar la negociación, adelantó que “seguiremos realizando medidas de este tipo, pero siempre sin entorpecer el funcionamiento de los servicios municipales, que los contribuyentes de San Isidro se queden tranquilos en ese sentido”.

Finalmente, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro manifestó que “nos acercaron el presupuesto para el 2024 y hay un 3000 por ciento de aumento proyectado para los secretarios y altos funcionarios”. “Es muy abusivo ese número, más con la crisis nacional que hay y la disparada de precios”, analizó.

“Nosotros tenemos 7000 trabajadores y más de 2000 tienen sueldos que no superan los 250 mil pesos, y en ese contexto el aumento salarial es del 15 por ciento. Eso es obsceno”, finalizó.

En el marco de la protesta, el gremio entregó un petitorio a las autoridades municipales con el planteo que se revea el aumento salarial. Se aguarda por la respuesta del gobierno de Ramón Lanús.