Masacre de La Matanza: El dueño de los terrenos advirtió que la usurpación terminaría con muertos y denuncia inacción judicial y municipal

El Municipio de La Matanza, quien en los papeles administra Fernando Espinoza, pasa horas críticas después de la cruenta muerte de 5 ciudadanos en medio de una toma de terrenos en González Catán. SM Noticias dialogó con el titular de las hectáreas en cuestión, quien aportó documentación de las continuas denuncias realizadas, cuya omisión por parte de las autoridades permitió que la situación termine en una carnicería.

Esteban Bustos se convirtió en propietario de los terrenos de “la tosquera” delimitados por las calles Camerta y Coronel Melian, cuyo propietario tenía usufructo de los mismos desde 1986. A partir de ese momento comenzaron las usurpaciones, amenazas, robos y disparos de armas de fuego, situación que fue creciendo con los años ante la sospechosa inacción de la Justicia.

La falta de Estado municipal en La Matanza permitió que oleadas de personas ocupen los terrenos, situación fértil para el negocio ilegal de la venta de lotes. Las primeras denuncia del propietario, junto a su representante, el abogado Rodrigo Tripolone, recayeron en la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Laferrere, a cargo de Belén Casal Gatto, hoy acusada de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”, en causas relacionadas al narcotráfico.

Las instancias judiciales continuaron, el juez de Garantías interviniente dispuso hacer lugar a la medida de no innovar, dando cumplimiento a un protocolo de actuación frente a las ocupaciones de terrenos de grupos numerosos en situación de vulnerabilidad, esto significa que se dispuso no desalojar, pero tampoco permitir nuevos ingresos de ocupas, lo que no sucedió a pesar de haberse solicitado una consigna policial.

Bustos cedió parte de los terrenos al casero, Mario Espinosa, quien en junio de 2023 denunció en sede policial que continuaban las intrusiones y manifestó que una mujer, de nombre Juana Correa, era la impulsora de las tomas. La situación terminó con al menos 15 detonaciones de armas de fuego por parte de los violentos.

Anteriores balaceras en el terreno de González Catán. ¿Qué hizo el municipio de La Matanza para evitar la tragedia? pic.twitter.com/DYV2i0w7pa — SM Noticias (@SMnoticias) January 15, 2024

No fue la única vez que en el predio se dio una balacera, videos remitidos a este medio dan cuenta que ya para finales de 2023 los terrenos comenzaron a disputarse entre los propios usurpadores, algunos de ellos, punteros conocidos en la política matancera.

“Los jueces se pasaban la causa de uno a otro, ninguno tomaba una medida”, explicó a SM Noticias el abogado del titular del terreno, Rodrigo Tripolone. “No conseguimos nada favorable por parte de la justicia, a pesar de que pasaron muchos hechos, incluso hasta incendiaron una garita policial”, agregó.

“Advertimos que por los hechos de violencia suscitados, íbamos a tener un muerto, y terminaron muriendo cinco personas”, sostuvo el letrado.

Ante la falta de Estado Municipal, las 2 parcelas en cuestión se convirtieron en un nuevo cuasimunicipio, con sus propias leyes, y la designación de delegados y mesas directivas que organizaban los pasos a seguir en materia de usurpación.

Este domingo a la mañana, a través de Whatsapp, se llamó a evitar el ingreso de “300 familias” en el predio denominado 17 de Septiembre. “Sabemos que si falla algo pueden entrar al barrio, vayan a su terreno temprano, seamos precavidos”. El mensaje está firmado por “la directiva”.

Tras los sangrientos enfrentamientos, el fiscal Carlos Arribas trabaja en el lugar, donde recabó pruebas para tratar de dar con los homicidas, los que se dieron a la fuga tras acribillar a 5 personas. Fueron encontradas en el lugar 7 vainas servidas . Las únicas imágenes aportadas son de celulares, ya que no hay cámaras municipales, ni tampoco luces ni infraestructura básica.