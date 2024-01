Otra “amenaza” a los legisladores: Caputo dijo que si la ley ómnibus no es aprobada en el Congreso “habrá medidas más duras”

El ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó esta noche que si la ley ómnibus no es aprobada por el Congreso “sería una muy mala noticia” y que eso determinaría la instrumentación de “medidas más duras”.

Caputo, en una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda en la que anunció el acuerdo alcanzado con el FMI, sostuvo que “es importante que la ley pase para hacer esto de la mejor manera posible”.

“Nosotros estamos comprometidos a cumplir con la meta acordada con el FMI, nuestro compromiso con la gente es no seguir engañándonos con el problema fiscal”, enfatizó el funcionario.

“Si la ley no pasara sería muy mala noticia, y si la ley no pasa, las medidas van a ser más duras”, advirtió el ministro.

El funcionario enfatizó que en el gobierno “estamos comprometidos a cumplir con la meta acordada con el FMI, nuestro compormiso con la gente es no seguir engañándonos con el problema fiscal”.

“Como ciudadano argentino, estoy particulamente interesado en que la ley pase, porque sienta las bases para la reconstrucción del país, bases que nunca debimos haber perdido, bases que nos llevaron a ser el país más importante del mundo hace más de 100 años y desde que las perdimos hemos pasado a ser un país pobre”, abundó Caputo durante la rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El responsable de cartera económica puntualizó que “es fundamental que esta ley pase y no sólo por su costado económico sino por todo lo que está incluido, por ese cambio que el presidente Javier Milei prometió en campaña y que la gente lo votó por eso”.

Caputo enfatizó que “el mundo entiende que el presidente está yendo por el camino correcto, que ha tenido coraje para hacer medidas de shock dada la urgencia y la necesidad de cambios”

El ministro de Economía afirmó que “la sociedad está acompañando estos cambios y la duda es si los políticos estarán a la altura para acompañar estos cambios”.

“Si la ley no pasara, no implica que tengamos que volver a la meta de déficit de 0,9 por ciento que tenía comprometida la administración anterior y aun si no pasara la ley, extremaríamos los recursos para cumplirlo”, dijo el ministro.

Caputo señaló: “Nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no seguir engañándonos con las consecuencias del problema. Por supuesto, si la ley no pasa, las medidas van a ser más duras. Es importante que la ley pase para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible”, repitió.

Al ser consultado por la prensa sobre los haberes previsionales, sostuvo que “la actual fórmula de actualización que hoy tienen los jubilados es perjudicial y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo”.

“No hay nada más que ver lo que han caído en términos reales las jubilaciones y han caído entre 15 y 45 por ciento dependiendo qué tipo de haber se tome, en los últimos 4 años. Está claro que esta fórmula no funciona, hay que terminar con esta fórmula y el cuento de la discrecionalidad es un cuento zonzo y de hecho se los está compensando con bonos, y si no se los compensara sería muchísimo peor la pérdida equivale a un 33 por ciento hoy. No vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados”, enfatizó.

Bausili, por su parte, dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla “la reconstitución del balance de la entidad, de las reservas y el ancla fiscal como centro del balance general macroeconómico y una reducción de la inflación”.

El presidente del Banco Central aseguró que “el FMI está cómodo con cómo están planteadas las metas monetarias y cambiarias y la meta de acumulación de reservas para este año es de 10 mil millones de dólares”.

“No hay cambios en la política monetaria ni en la cambiaria, no hay meta de inflación ni de agregados monetarios”, finalizó.