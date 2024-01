Quilmes es zona liberada: Brutal homicidio de un joven de 19 años en San Francisco Solano

Julián Maximiliano Broggi, de 19 años, resultó gravemente herido con un disparo en el tórax y falleció de forma inmediata durante los festejos de año nuevo en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Por el crimen está detenido Luciano Castillo, de 25 años, quien al ser cercado por las autoridades intentó escapar a bordo de una destartalada camioneta Ford F100. El desarrollo desde América TV con Germán Marcucci de SM Noticias.

La madrugada del 1 de enero fue violenta y trágica en varios puntos del país. Quilmes no fue la excepción. En el cruce de 814 y 878 , un sujeto abrió fuego contra Broggi y Brian Villalba, de 30 años, dando muerte al primero e hiriendo al segundo.

Por motivos que intenta determinar la fiscal Ximena Santoro, de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Quilmes, el agresor volvió al lugar del ataque horas más tarde. Al dar aviso a la Policía, se produjo una persecución minutos después cuando secundado por un cómplice, el presunto homicida intentó fugar a bordo de una camioneta.

Si bien trascendió que la víctima fatal era la ex pareja de la actual novia de Castillo, la familia lo desmiente y dice que el agresor y el victimario no se conocían. De todos modos la fiscal no descarta la primera hipótesis.