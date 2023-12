Una trama de abusos intrafamiliares como móvil detrás del parricidio de Villa Ballester

El parricidio que conmociona Villa Ballester tiene un trasfondo traumático de abuso intrafamiliar, que las victimas por estas horas dan a conocer ante la opinión pública. Jonathan D’Ottavio de 36 años mató con una llave de tuercas y un destornillador a su padre Octavio (75) y a la pareja del hombre, Miriam Marengo de 63.

Si bien se conjeturó con los problemas psiquiátricos y de consumo problemático del parricida como móvil del doble homicidio, un comunicado de la familia enviado a SM Noticias sienta las bases de un desenlace tan trágico “Hubo un abuso por parte de Osvaldo D’Ottavio a sus hijas cuando eran chicas”.

Una de las víctimas conversó con periodistas de este diario, y detalló que, cuando tenía 18 años salió una noche con su hermana “y nos contamos mutuamente que nuestro padre nos había tocado cuando éramos chicas, hasta nuestros 12 años. Esa noche llegué a mi casa y tuve la necesidad de contarlo todo pero no pude, ahí empecé a no comer ni dormir, me enfermé y terminé en el hospital Güemes durante 40 días sin poder caminar ni respirar por mis propios medios, nunca tuve un diagnóstico y fue un caso muy raro, estuve dos años recuperándome y ahí se supo toda la verdad”.

Quién está hoy acusado del doble asesinato, Jonathan, “sufrió un cáncer a raíz de toda esta situación familiar, y tras recuperarse comenzó con brotes psicóticos”.

Según las hermanas, el hoy apresado estuvo internado en el hospital Open Door y en otros centros de salud mental. “Le diagnosticaron en 2015 disociación de personalidad con fuga, dejaba de ser él”, cuentan. “Hace un mes lo quisimos internar, pero el hospital Eva Perón no interpretaba que requería una internación así que no se quedó ahí”, agregaron.

Asegura la familia que el parricida no consumía drogas: “Empezó con problemas de salud físicos y mentales tras enterarse de los abusos que sufríamos con mi hermana por parte de mi padre, que siempre fue un violento verbal”.

“Mi hermano iba a la casa de mi padre porque lo que buscaba era hablar con él, pero jamás le abrió las puertas. No sé por qué mi hermano hizo lo que hizo, no quiero entrar en ese detalle”, señaló.

Ahora son los hijos de la mujer asesinada quienes amenazan al resto de la familia del parricida, acción en que la ya interviene la justicia para evitar más derramamiento de sangre en medio de una tragedia familiar que parece no empezar a cicatrizar.