El Concejo de San Isidro aprobó los aumentos de tasas y el presupuesto, que incluye la creación de nuevos cargos en el Ejecutivo

El intendente Ramón Lanús consiguió reunir los consensos en el Legislativo y logró aprobar por unanimidad la suba del ABL para el 2024, que en enero se incrementará 60 por ciento, y desde marzo se ajustará de acuerdo a la inflación. En cuanto al presupuesto para el 2024, fue acompañado por 18 de los 24 ediles presentes. El peronismo votó en contra y cuestionó la creación de 12 nuevos cargos con rango de secretarios y 22 de subsecretarios en la Secretaría Privada.

La sesión extraordinaria en la que se tocaron estos temas se llevó a cabo este miércoles por la tarde. Primero, concejales y mayores contribuyentes aprobaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que fijan los aumentos de tasas para el 2024.

De acuerdo a lo aprobado con el voto positivo de todos los presentes, el ABL subirá 60 por ciento desde el mes de enero. Asimismo, se facultó al Departamento Ejecutivo a ajustar las tasas bimestralmente desde el mes de marzo, siempre teniendo como tope el índice inflacionario.

Posteriormente, los ediles discutieron el presupuesto, la principal herramienta de cualquier gobierno municipal. Será de 156 mil millones de pesos.

Durante el debate, Estefanía Rivadulla, del Frente Renovador, consideró que el presupuesto “no refleja las prioridades de los vecinos”. A su vez, lamentó la falta de recursos asignados al desarrollo de políticas de género.

Luego, Federico Meca, del mismo espacio, planteó que solicitaron una prórroga para discutir el presupuesto en el mes de marzo, y argumentó que, dada la importante cantidad de resursos nacionales y provinciales que recibe San Isidro, era conveniente discutir el tema con los presupuestos aprobados del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, sugirió que algunos números “están dibujados”.

También indicó que se modifica la estructura de la Secretaría Privada, nombrando a 12 secretarios generales y 22 subsecretarios generales. Cabe destacar que durante la gestión de Gustavo Posse, la Secretaría Privada contaba con 1 secretario general y 2 subsecretarios generales. “Este incremento de personal conduce a un aumento del gasto de 20 millones de pesos a 600 millones de pesos por año solo para la Secretaría Privada”, explicó, a la vez que recalcó que “ni con el aumento de las tasas va a alcanzar para cubrir estos gastos, porque a eso se le va a sumar la caída de la actividad que proyecta para el año próximo”.

Marcos Díaz, concejal referenciado en la senadora Teresa García, entendió que “Ramón Lanús está perdiendo un año de gestión”. “Podrían haber reformulado partidas, pero hicieron un copie y pegue del presupuesto” que iba presentar el ex intendente Gustavo Posse, acusó. “Históricamente, no acompañamos los presupuestos del possismo, y este presupuesto es lo mismo, por eso no lo vamos a votar”, adelantó.

Luego, el cafierista Mateo Bartolini hizo hincapié en la confección del presupuesto, y enfatizó: “se proyecta que 1 de cada 10 pesos destinados a obra pública proviene de Nación, siendo que tenemos un gobierno nacional que no tiene presupuesto aprobado y un presidente que no se cansa de decir que no va a haber obra pública”. Asimismo, defendió la necesidad de prorrogar el tratamiento del tema, y chicaneó: “Hoy se impone una celeridad que seguramente tendrá un correlato en el tratamiento de la rendición de cuentas del último año de gobierno de Gustavo Posse”.

Desde La Libertad Avanza, María Feldtmann emitió un breve discurso en el que justificó el voto positivo de los 3 integrantes del bloque alegando que se trata de “apoyo a la gestión” que recién comienza. Si bien reclamó una ejecución presupuestaria “de acuerdo al momento que vive el país”, nada dijo de la modificación de la estructura de la Secretaría Privada, algo que bien puede interpretarse como un beneficio para la “casta política”, algo que el espacio de la legisladora combatió durante toda la campaña electoral.

Guido Alvarado, hombre del riñón del intendente Ramón Lanús, celebró el acompañamiento mayoritario de los diferentes bloques al presupuesto, y lo entendió como un gesto de “credibilidad” para con el nuevo gobierno. Reconoció que tomaron mucho de lo diagramado por el ex jefe comunal para el 2024, y entendió que eso les servirá “como un punto de partida para empezar a trabajar”.

El cierre del debate estuvo a cargo de los concejales de Convocación por San Isidro, Juan Ocampo y Catalina Riganti, quienes explicaron que el presupuesto tiene una fuerte inversión en materia de seguridad; la característica de ser “flexible” y no cerrado, es decir, que se irá modificando, por ejemplo, de acuerdo a los índices de recaudación; y que tiene una mirada eficiente del gasto.

Si bien el jefe comunal no cuenta con mayorías propias en el recinto, logró que esta herramienta clave de gobierno sea aprobada con 18 votos positivos. Votaron a favor los 5 ediles -propios y vecinalistas- que responden a Ramón Lanús; los 8 concejales possistas; los 2 del PRO; y los 3 de La Libertad Avanza. El interbloque peronista, integrado por 6 ediles, se expresó por la negativa.