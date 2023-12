El gobierno de Malvinas Argentinas continúa trabajando tras el intenso temporal

Distintas áreas siguen abocadas a las contingencias que produjo la fuerte tormenta. Se remueve la caída de postes, cables, árboles, ramas que provocaron, entre otras cosas, cortes de energía. Más de 100 familias ya recibieron asistencia.

El Municipio de Malvinas Argentinas refuerza el trabajo de las cuadrillas, las cuales siguen abocadas a las contingencias que produjo la fuerte tormenta en la madrugada del domingo.

Los equipos están trabajando para remover la caída de postes, cables, árboles y ramas que obstruyeron las calles y provocaron cortes de energía en barrios de Malvinas Argentinas.

Leo Nardini, intendente municipal, emitió un comunicado este lunes por la tarde informando sobre la situación actual: “Los equipos del Municipio continúan en la calle, como desde el domingo por la madrugada, en los barrios de Malvinas Argentinas para dar respuesta a las múltiples necesidades. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó el estado de alerta para todo el territorio para las próximas 72 horas debido a los pronósticos meteorológicos”.

“Desde Promoción Social ya se brindó asistencia a más 100 familias con distintas necesidades y las tareas siguen desarrollándose en varios puntos. Los equipos de Defensa Civil actuaron en 268 intervenciones y desde Servicios se sigue trabajando en el despeje de calles, acondicionamiento de espacios, tareas en conjunto con las empresas proveedoras de servicios públicos para el restablecimiento de postes y tendido de cables”, continuó.

Sobre el suministro del servicio eléctrico, el cual se vio seriamente afectado, el jefe comunal mencionó: “Muchas zonas están sin servicio de energía eléctrica y sabemos la problemática que significa. Por eso seguimos gestionando con la empresa prestadora Edenor por los casos de interrupciones en el suministro eléctrico”.

Algunas recomendaciones luego de la tormenta son, no sacar la basura a la calle; permanecer en lugares seguros; no acercarse a postes, árboles o cables caídos; y no circular por calles o zonas anegadas.

Ante cualquier eventualidad, vecinos y vecinas pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o 4660-5095/4663-9901, con dirección en Yatasto 200, Pablo Nogués; Subsecretaría de Promoción e Integración Social al 02320-480793, con dirección en Soler 948, Grand Bourg; Bomberos al 100; Bomberos de Malvinas Argentinas al 4660-2222; Bomberos de Tortuguitas al 02320-493000; Policía al 911; y Protección Ciudadana al 0800-222-0911.