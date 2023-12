“Las medidas económicas son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general”, afirmó Deantoni

El secretario general de la Delegación San Martin -Tres de Febrero de La Bancaria y secretario adjunto de la CGT Regional San Martin, Jorge Deantoni, se manifestó respecto de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía de la Nación en el día de ayer. “Son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general”, sostuvo.

En el día de ayer, el ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, anunció un paquete de urgencia económica que apunta a reducir el déficit fiscal, ordenar las variables económicas y evitar una hiperinflación. Los principales puntos del anuncio son, una devaluación del 100 por ciento, que lleva el valor del dólar oficial a 800 pesos; que no se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia; suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año; reducción de la cantidad de ministerios y secretarías; eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron; y reducción de subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas.

“La devaluación de más del 100 por ciento; los despidos masivos en el Estado; la eliminación de la obra pública, afectando a 250 mil trabajadores, pymes y prestadores de la actividad; las quitas de subsidios al transporte y energía afectando directamente a trabajadores; la eliminación de las fórmulas de movilidad de las jubilaciones pasando a ser las mismas por decreto; la reversión de la reforma de Ganancias, que implica que un millón de trabajadores vuelvan a pagar ganancias son medidas de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general, y que impactan directa y únicamente en el bolsillo de los trabajadores”, aaseguró Deantoni.

“El gobierno parece flojo de convicciones. Dijeron que el ajuste recaerá en “la casta”, que los impuestos eran un robo y que no aumentarían ni crearían nuevos impuestos. Es más, el actual presidente de la Nación votó a favor del no pago de Ganancias sobre los salarios”, agregó. “El ajuste debería haberse hecho sobre el poder económico real, con los poderosos que históricamente vivieron del Estado, ahí están los recursos y no en el bolsillo de los trabajadores/as, jubiladas/os que viven de su ingreso”, completó.

El referente de la Asociación Bancaria indicó que el gremio, conforme a las directivas impartidas por el secretariado general nacional, se declaró en estado de alerta.