Juan Andreotti comenzó su segundo mandato: “Se vienen tiempos que pueden ser difíciles, pero que desde el Municipio estaremos acompañando”

Fue en un emotivo acto realizado ante el pleno del Concejo Deliberante y la presencia de funcionarios, consejeros escolares, entidades y vecinos. “Hoy es un nuevo comienzo, es el principio de 4años más de gestión, de intentar hacer lo mejor posible por la confianza de casi el 60 por ciento de los sanfernandinos que nos eligieron y nos dieron esta responsabilidad”, afirmó el jefe comunal reelecto.

En un acto que se realizó en el recinto del Concejo Deliberante, el Intendente Juan Andreotti juró para asumir un nuevo período de 4 años al frente del Municipio de San Fernando.

Luego del acto formal y de pronunciar un emotivo y vibrante discurso, Juan Andreotti expresó: “Hoy es un nuevo comienzo, es el principio de 4 años más de gestión, de intentar hacer lo mejor posible por la confianza de casi el 60 por ciento de los sanfernandinos que nos eligieron y nos dieron esta responsabilidad, una pequeña cuotita de poder que yo llamo, para intentar hacer lo mejor posible, siempre pensando en el bien común y con la mayor humildad”.

Y destacó: “Agradezco a todo mi equipo, a los concejales, y a los trabajadores municipales, porque gracias a ellos podemos construir cada sueño que tenemos como sociedad, y por supuesto, al esfuerzo que hacen todos los vecinos y vecinas”. “Se vienen tiempos nuevos, que pueden ser difíciles, pero que desde el Municipio estaremos acompañando, escuchando y estando cerca de cada vecino, muy contentos y esperanzados”, concluyó.

En el acto estuvieron presentes el ex intendente Luis Andreotti; la concejal y ex diputada nacional, Alicia Aparicio; el diputado nacional Matías Molle; funcionarios del Departamento Ejecutivo; consejeros escolares; miembros de los Bomberos Voluntarios de San Fernando; el Centro de ex Combatientes de Malvinas; representantes de entidades intermedias; fuerzas de seguridad; y vecinas y vecinos.