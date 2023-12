Marcelo Matzkin juró como nuevo intendente de Zárate

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Walter Unrein, tomó juramento al nuevo jefe comunal, en un acto que se desarrolló el domingo 10 de diciembre en el recinto del Legislativo.

En el 40 aniversario de la vuelta a la democracia, Marcelo Matzkin asumió la intendencia de Zárate. La ceremonia contó con la presencia del diputado nacional Cristian Ritondo; del diputado provincial Matías Ranzini; de la diputada provincial Fernanda Antonijevic; de los ex intendentes Omar Bernués y Osvaldo Cáffaro; del intendente de Campana, Sebastián Abella; de concejales; miembros de fuerzas de seguridad; instituciones de la comunidad; familiares del intendente electo; y vecinos. Asimismo, por primera vez se incorporó la interpretación en lengua de señas de todo lo que se iba comunicando durante el transcurso del acto.

Matzkin brindó al público presente un discurso donde trazó las futuras líneas de acción que a partir de hoy serán prioridad en su gestión. Previamente agradeció a quienes se encontraban en el recinto y a los vecinos que se acercaron a seguir la transmisión en vivo en la pantalla ubicada detrás del Concejo Deliberante.

Al comienzo de su alocución, el intendente destacó el contexto de asunción: “Hoy se festejan 40 años de democracia y no hay forma más sana que con una transición. Hoy se inicia una nueva gestión después de 16 años y eso es sano para el Municipio. La alternancia es la mejor forma de construir en democracia. Hemos tenido una transición muy ordenada, acorde a lo que merece el vecino de Zárate. Más allá de algún traspié, siempre estuvo abierta la gestión saliente para dar la información que necesitábamos para arrancar hoy”.

Y agregó: “En estos 40 años de democracia el poder que la sociedad nos delega es totalmente transitorio, el que crea que el poder se lo lleva a la casa está equivocado. El poder no es nuestro, es de todos ustedes que hoy me han dado la oportunidad de estar acá. La democracia se construye entendiendo que el Estado es de todos, no del que está en el poder de turno y que no está al servicio de candidaturas oficialistas. La democracia costó demasiado y debemos ser muy cuidadosos en lo que decimos y en lo que hacemos”.

Luego, el mandatario fue delineando cuáles serán las prioridades de su gestión: “Tenemos que adaptar nuestra forma de gobierno a lo que la gente pide, nosotros somos simples y meros administradores de la voluntad de la gente. El presupuesto de nuestro gobierno va a estar destinado a tres grandes prioridades presupuestarias, que no son ni más ni menos lo que los vecinos siempre nos pidieron en cada una de las casas que fuimos a visitar. Los vecinos quieren que nos hagamos cargo de la seguridad, de la infraestructura básica de los barrios y de la salud”. “Zárate va a ser el Municipio que todos queremos”.

En este sentido, remarcó que el foco ahora estará en dotar de infraestructura básica a los barrios para mejorar la calidad de vida de los vecinos: “Para eso estamos acá, para iniciar el silencioso, largo, difícil e incómodo camino de hacer de este municipio un lugar más justo para todos y no un lugar para cada vez menos”.

Asimismo, manifestó la prioridad de finalizar 3 obras con fondos municipales, el recambio de cañerías de Villa Massoni, la obra del barrio 6 de Agosto y la del cañadón del ferrocarril Urquiza, que evitará las inundaciones en Villa Florida; y también realizar nuevas que conecten Zárate con Escalada, como así también acciones fundamentales para Lima.

La seguridad fue otro punto que subrayó Matzkin: “Debemos ser implacables en el trabajo de la prevención, es una obligación del Municipio”. Explicó que la política de seguridad tendrá ejes claros, la cercanía con el vecino, y que la DPU se transformará en una patrulla municipal en puntos clave como en el barrio Matadero, en la Universidad Popular, en el barrio Juana María y en la Terminal de Ómnibus de Zárate, obra no finalizada, que se convertirá en un Centro de Monitoreo y Prevención, previa autorización del HCD.

Del mismo modo, hizo hincapié en abordar dicha problemática mediante la contención social para reducir la desigualdad social, que será a través de talleres de oficios, cultura y deporte en los barrios; y el refuerzo de los controles de nocturnidad.

En su discurso, Marcelo Matzkin se enfocó también en la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad, la apertura de una Escuela Municipal de Música, la recuperación del Hogar de Ancianos, la apertura de la Casa de la Mujer, el apoyo a los artistas locales, la reapertura de las Escuelas Deportivas Municipales, la apertura de un Centro de Desarrollo Infantil y la importancia de dotar de infraestructura a todas las escuelas del distrito.

También reveló su intención de agilizar el trámite de obtención de licencias de conducir, al igual que la atención al vecino, dotando de nuevos canales de comunicación e interacción con la comunidad, las habilitaciones y las gestiones para las construcciones particulares, que serán por declaración jurada, de manera más ágil y directa. Impulsando por otra parte, el desarrollo económico que permita incrementar el turismo y las inversiones, eximiendo de tasas a emprendimientos de jóvenes y presentando el proyecto de ordenanza impositiva, con una actualización de tasas mensual de la mano de la inflación. Y manifestó que se va a encarar la reforma del Código de Planeamiento Urbano que permita planificar el crecimiento ordenado de las ciudades de Zárate y Lima.

“Lima merece la atención perdida”

“Lima reclama que se discuta su autonomía y a ninguna de estas discusiones podemos ni debemos escapar. No vamos a frenar el reclamo de su autonomía”, enunció el jefe comunal, quien prometió permitir el ámbito para la discusión pendiente, cuya decisión la tendrá luego la provincia de Buenos Aires. Hizo referencia también al reclamo por el corrimiento del peaje de Lima y del Puente Zárate Brazo Largo: “Vamos a molestar todo lo que podamos para que se corran esos peajes. Es una decisión política, esperamos que nos acompañen. Lima y la zona de Islas se merecen no estar atravesadas por los peajes”.

“Ojalá que todas las obras prometidas en campaña por el gobernador para Lima se cumplan. Lo vamos a exigir en cada oportunidad que tengamos”, agregó. También se refirió a la elección del delegado de Lima, que sumará nuevas condiciones de participación y cantidad mínima de votantes para dotarla de mayor legitimidad. Y a la necesidad de que la Unidad Sanitaria de Lima pueda convertirse en un hospital intermedio y que incorpore una maternidad: “El limeño tiene que nacer en Lima”.

Salud y ambiente

“La salud, como muchas otras cosas tiene que ser descentralizada. Tiene que llegar al vecino, por eso vamos a abrir cuatro centros de atención primaria, que no necesariamente implican la construcción de nada nuevo. Que tendrán que tener un médico, un pediatra y un ginecólogo todo el día, un efector de salud durante la noche, seguridad municipal, accesibilidad, digitalización y acceso a la telemedicina. El Municipio tiene que hacer atención médica de prevención”, dijo Matzkin.

Luego continuó: “Vamos a volver a poner la salud mental como eje. No podemos mirar al costado; y vamos a desarrollar el Plan Materno Infantil de los primeros mil días”. Y respecto de la salud animal, sostuvo: “Vamos a cumplir con la ordenanza de castraciones. Tenemos que hacer un control poblacional porque eso redunda en la salud humana también”.

Disposición de residuos y estacionamiento medido

“Hoy Zárate dispone los residuos en un lugar que no está habilitado por la provincia de Buenos Aires. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Ese predio no está habilitado y recae más de una sentencia judicial sobre el mismo. A partir de esta noche no se tira más residuos en ese predio. Vamos a tirar y disponer los residuos en lugares habilitados. Tenemos que cumplir con la ley, la Justicia y cuidar el medio ambiente. Vamos a trabajar para que ese predio cumpla la normativa provincial”, dijo el alcalde en referencia a esa temática y a la necesidad de erradicar los microbasurales, al igual que al tratamiento de efluentes cloacales y a la evaluación del cambio climático.

“Los gobernantes debemos ser transparentes, porque cuando no lo somos todo se presume que está mal hecho, y con justa razón. Tenemos que mostrar absolutamente todo y hacernos cargo de aquellas discusiones que después de publicadas en el Boletín Oficial los vecinos quieran hacer”, manifestó, junto a su intención de que todos los funcionarios presenten a partir de enero sus declaraciones juradas y patrimoniales y a la apertura de la Oficina de Anticorrupción y Ética Pública.

Finalmente, Marcelo Matzkin expresó que no habrá más estacionamiento medido en Zárate: “A 40 años de la democracia no podemos permitir que este regulado por facultades delegadas por la dictadura militar y que en democracia se derogaron. Lo mejor que podemos hacer es que sea el Concejo Deliberante quien lo decida y no el intendente. El decreto será anulado por ilegal y serán anuladas todas las multas dictadas en su consecuencia”.

“Por último, hago una invitación a todos los que crean en la política partida mía o los que crean en otra política partidaria, a que trabajemos, discutamos y nos veamos las caras para que Zárate sea el municipio más grande la provincia de Buenos Aires. Lo que es bueno para Zárate es bueno para mí, están todos invitados a aportar sus ideas, discusión y que el Concejo Deliberante sea el lugar donde tengan que planificarse todas las grandes reformas de este Municipio”, concluyó.