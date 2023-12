Fernando Moreira asumió como intendente de San Martín

El jefe comunal destacó el logro de los 40 años consecutivos de democracia al iniciar su período gubernamental. Si bien ya ejercía como jefe comunal a partir de la licencia de Gabriel Katopodis, ahora lo hará con el aval del voto de los ciudadanos, que lo eligieron contundentemente en octubre. También juraron las y los concejales electos, y se produjo la elección de autoridades del Concejo Deliberante, organismo que volverá a presidir diego Perrella.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, asumió formalmente su cargo esta mañana, durante un acto realizado en el Complejo Cultural Plaza. En la jornada también se dio la jura de las y los concejales electos en octubre.

“Estamos cumpliendo 40 años de democracia, un logro de todos los argentinos y argentinas que debemos defender como punto de partida para corregir errores, potenciar aciertos y construir un mejor futuro para toda nuestra sociedad, con más inclusión, desarrollo y justicia social”, destacó el jefe comunal al tomar la palabra.

Y agregó: “El respeto y las convicciones democráticas deben ser un camino ineludible en el tiempo que viene. Escuchar para entendernos, tolerancia al que piensa distinto, encontrar coincidencias para que nuestra gente viva mejor. Vamos a seguir por el camino del diálogo con todos los sectores, poniendo siempre por delante las necesidades y los sueños de toda la comunidad de San Martín”.

En cuanto al gobierno de Javier Milei, el mandatario fue prudente y consideró que “hay que esperar”. “La gestión recién empieza y no hay que perder la calma. Por ahora no haremos juicios de valor, pero si planteamos principios, y en ese sentido, creemos que siempre tiene que existir la posibilidad de generar diálogos y consensos”, añadió, y señaló: “El gobierno tiene una legitimidad muy grande, porque lo eligió la mayoría de los argentinos, pero no tiene mayoría en Diputados ni en Senadores, y para lograr que avancen sus iniciativas ahí será central generar diálogos y consensos. Ningunear esa instancia y querer avanzar de cualquier manera sería un error”.

Finalmente, consideró que, en San Martín, “en 2011 se inicio un proyecto político que trasciende a las personas y está encarnado en un equipo, y eso se ve en el día a día de la gestión, y se ve también en la sucesión”. “Primero estuvo Gabriel Katopodis y hoy me toca gobernar a mi, pero hay una continuidad clara”, cerró.

Estuvieron presentes los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez, e Ituzaingó, Pablo Descalzo, y los ex intendentes de la ciudad Gabriel Katopodis, Ricardo Ivoskus y Carlos Brown, que recibieron una placa de reconocimiento por parte de Moreira.

También participaron el rector de la UNSAM, Carlos Greco; y el diputado provincial Rubén Eslaiman, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Durante el encuentro, juraron como miembros electos del Concejo Deliberante Nancy Cappelloni, Juan Eslaiman, Victoria Pastori, Diego Perrella, María Victoria Olalla y Cristian Alonso, por Unión por la Patria; Alexia Carusso, Andrés Petrillo y Carolina Elvedz, por Juntos por el Cambio; y Marcelo Ballester, Verónica Caro y Santiago Leo por La Libertad Avanza.

Además, continúan en el cargo Georgina Bitz, Andrés Ceriani, Manuel Di Benedictis, Romina Ditale, Omar Lencinas, Andrea Mercuri y Xana Rodríguez, en la bancada oficialista; Ramiro Alonso López, Sergio Borquez, Santiago Echevarrieta, Analía Mairano y Natalia Quiñoa , por Juntos por el Cambio.

En cuanto a la elección de autoridades, Diego Perrella fue elegido presidente del Concejo Deliberante por el período 2023-2025. La vicepresidenta del cuerpo será Xana Rodríguez; y el secretario, Mariano Phatouros.

Por otro lado, culminaron sus mandatos los ediles Damián Bermúdez, Verónica Dalmon, Ignacio do Rego, Javier Fernández, Romina Gassmann, Lauro Grande, Verónica Jalil, Ricardo Magnano, Alejandro Mamani, Carolina Pedelacq, Emma Rosano y terminaba el mandato de Sergio González, quien fuera presidente del Legislativo hasta su muerte este año. Diego Perrella lo recordó con sentidas palabras ante los aplausos de toda la sala.

“Sus bancas son importantes espacios de transformación desde donde pueden cambiar la vida cotidiana y el presente de nuestras vecinas y vecinos, por eso los invito a construir un intercambio permanente y constructivo. El Concejo Deliberante es el espacio institucional para construir los consensos que nuestra ciudad necesita”, comentó el intendente Fernando Moreira.