Mario Ishii asumió su sexto mandato como intendente de José C. Paz

El intendente Mario Alberto Ishii asumió su sexto mandato de gobierno, en el Centro de Estudios Municipal de la universidad de José C. Paz, junto a los nuevos concejales, el gabinete municipal y su familia.

El titular del Ejecutivo local, reelecto en los pasados comicios de octubre, asumió en un acto masivo en el Centro Municipal de Estudios de la UNPAZ, allí se realizó la sesión preparatoria donde tomaron juramento los concejales electos y el actual jefe comunal, el acto contó con la presencia de concejales, funcionarios del partido, representantes de diversas instituciones, vecinos, vecinas y familiares.

Los concejales que asumieron y prestaron juramento fueron, de Unión por la Patria, Roque Caggiano; Roberto Nicolás Caggiano, en uso de licencia; Lucas Menge; Lorena Espina, en uso de licencia; Mariela Roldán; Juan Pablo Mansilla, quien solicitó licencia; Facundo Pérez; Lidia Elsa Parisi, quien solicitó licencia; Mónica Ramos; Andrés Pino, quien solicitó licencia; Jonathan Urquiaga; Bárbara Riquelme, quien solicitó licencia; e Hilda Amaya. En tanto, por La Libertad Avanza juraron Mariano Alberto González, Nora Patricia Coronel y José Gabriel Arribillaga; y por Juntos por el Cambio lo hicieron Federico Alexis Lívora y Silvana Beatriz Quinteros.

Una vez terminada la jura protocolar, se articularon con los 12 concejales que continúan su mandato hasta el 2025 y que están ejercicio actualmente, ellos son Manuela Isabel Cárdenas, Roberto Daniel Denuchi, Mirta Raquel Díaz, Juan Manuel Mansilla y Juan Manuel Ligo, de Unión por la Patria; Esteban Fabricio Cheiro, Mercedes Eugenia Beatriz Coronel, Rosana Loreiro y Susana Galindo Ulloa, de Juntos por el Cambio.

En la sesión especial lo primero en realizarse fue la designación del secretario ad hoc, el izamiento de la bandera nacional, la entonación del himno; seguidamente se constituyó la comisión de poderes con cuarto intermedio incluido para verificar los diplomas de los concejales electos, contemplado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y la constitución provincial, y la elección del presidente provisional a cargo del concejal de mayor edad Andrés Pino, quien presidió gran parte de la sesión. Asimismo se continuó con la certificación de todo lo actuado y la ratificación año en curso, declarando por votación de los 24 concejales presentes a Roque Caggiano como presidente del Honorable Concejo Deliberante y como secretario del cuerpo a Adrián Cecchi.

En el edificio colmado de presentes, algunos de los nuevos concejales hicieron uso de la palabra para saludar y agradecer la oportunidad de trabajar democráticamente para el pueblo de José C. Paz.

Seguidamente el presidente Caggiano entregó al intendente una placa por el aniversario de la democracia e inicio del sexto mandato de Mario Ishii como jefe comunal. A su vez, se presentó un audiovisual con el extenso recorrido de obras a lo largo de todos estos años de gestión.

Durante su discurso, Ishii no dejó de “agradecer a la población, a los que lo votaron y a los que no también”. “Hoy es un día para agradecer a mucha gente, a los que no están y han dejado la vida para sacar a José C. Paz hacia adelante. Agradecer a Dios por sobre todas las cosas y a mi familia que está presente”, añadió.

“Se están cumpliendo 40 años de democracia y aún seguimos con problemas. He firmado con todos los gobiernos para hacer las cloacas y agua corriente, nunca aparecieron”, sentenció.

”Hoy José C. Paz es un distrito viable”, enfatizó el jefe comunal, y les dijo a los concejales que “tienen la libertad para hacer lo que necesiten hacer, pero que la responsabilidad que se les dio sea para el bienestar de la gente”. “Las leyes que no sirven, no las saquen, me harían un favor”, lanzó.

“José C. Paz es un distrito estigmatizado desde su nacimiento. Yo trabajé desde el 91 por la autonomía. Fueron 4 años para tener la independencia de José C. Paz, y me costó horrores. Desde ese momento el distrito comenzó a ser vapuleado, era el patio trasero de General Sarmiento. Hoy el distrito está recibiendo alumnos de todos lados”, expuso.

“Estos edificios y todo lo realizado en materia educativa lo hemos hecho nosotros, nadie trajo nada. Estamos a 30 kilómetros de Capital y no tenemos ni cloaca, ni agua corriente, pero no es culpa de nosotros, no te lo dejan hacer. No vamos a volver para atrás”, subrayó Mario Ishii.

“Miremos hacia adelante. Quiero felicitar al gobernador Axel Kicillof, felicitar al presidente electo Javier Milei que, aunque muchos no se sientan cómodos, quiero decirles que este presidente ganó sin poner una publicidad en la calle, sin dirigentes, sin gabinete, ganó porque la gente lo votó. Pero la gente no votó a un Javier Milei por la motosierra, la gente votó con la heladera vacía y los bolsillos pelados. La gente tenía razón”, concluyó.

El mandatario agradeció e instó a que los vecinos “que no tengan miedo”. “Yo no le tengo miedo a nada. Acá hay un gobierno municipal que está preparado para soportar todo esto, pasó De la Rúa, pasó Macri, Kirchner, Cristina y nosotros seguimos acá, Vidal en la gobernación y nosotros seguimos saliendo para adelante”, enfatizó.

“A ustedes no les va faltar nada, los hospitales van a ser gratuitos y también las universidades. Vamos a seguir”, afirmó. También recordó que en otros gobiernos entregó más de 50 mil bolsones de mercadería, y en esa línea, exclamó: “Nosotros no nos vamos a caer, la administración de José C. Paz va a terminar con cero deuda a todos los proveedores que brindan un servicio al Municipio. La administración es un ejemplo y administramos pobreza, ya que solo el 25 por ciento de la población paga los impuestos. Todo lo hemos hecho con recursos propios. Hacemos todo lo que podemos”. “Felicito a los concejales, pero el pueblo les dio una responsabilidad para que los representen. Que Dios bendiga a todos”, concluyó.