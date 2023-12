El Municipio de Tigre entregó certificados a estudiantes que participaron del Programa de Prácticas Profesionalizantes

En el Centro Universitario Tigre, Julio Zamora acompañó el cierre del ciclo de pasantías junto a más de 100 alumnos y alumnas de cinco instituciones de gestión pública y privada. Cumplieron funciones en diferentes áreas del gobierno local, como Contaduría, Protección Ciudadana, Zoonosis, Empleo y Comunicación, entre otras.

El intendente Julio Zamora, participó en el Centro Universitario Tigre de la entrega de certificados a más de 100 alumnos y alumnas que formaron parte del Programa de Prácticas Profesionalizantes. Los jóvenes llevaron adelante sus actividades en diferentes áreas de la gestión local con el objetivo de adquirir su primera experiencia en un ámbito laboral. En esta oportunidad participaron estudiantes de los institutos Don Orione y Santa Ana; las escuelas técnicas 1 de El Talar y 3 de Benavídez; y la Fundación Nosotros.

“Es un evento importante que tiene que ver con un fin de un ciclo de pasantías de alumnos de 5 escuelas secundarias de Tigre que culminan sus estudios secundarios y tuvieron un régimen que les permitió conocer de primera mano distintos aspectos de gestión municipal. Tiene varias intenciones este programa de pasantías, uno es las habilidades laborales, el ingreso al mundo del trabajo y el otro conocer la ciudad, conocer qué es lo que hace el Municipio en toda la comunidad de Tigre. Es muy valioso que los jóvenes hayan conocido nuestra gestión y qué servicios brinda”, destacó el jefe comunal.

Y continuó: “Esta propuesta es muy importante porque tiene que ver con algo que muchas veces les cuesta a los jóvenes, que es el salto del ámbito del estudio al ámbito del trabajo. Son dos cosas completamente distintas y ese intermedio es algo que nosotros debemos profundizar. Cuanto más régimen de pasantías tengamos mucho mejor”.

A través de esta iniciativa, los jóvenes de escuelas del distrito acceden a una primera experiencia de trabajo relacionada con la orientación que eligieron para sus estudios secundarios. Durante el programa, las prácticas se realizaron en más de 20 áreas como por ejemplo Contaduría, Protección Ciudadana, Zoonosis, Empleo, Automotores, Habilitaciones, Mesa de Entradas, Cultura, Comercio, Salud, Comunicación, Recursos Humanos, Turismo, Economía, Empleo, Mujeres, Géneros e Infancias, Verificaciones, Turismo e Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición.

Constanza Fernández, quien realizó su pasantía en la Secretaría de Comunicación, señaló: “Soy del Instituto Santa Ana de General Pacheco. La verdad que la pasé súper bien, tuve unos compañeros excelentes y fue una experiencia increíble. Yo lo volvería a hacer una y mil veces. Esto me ayudó a redactar una noticia y saber cómo se escribe desde el Municipio”.

Durante la jornada, miembros del sector de Recursos Humanos expusieron cómo se desarrollaron las actividades a lo largo del último cuatrimestre, donde los alumnos participaron de las prácticas. Posteriormente, directivos de las escuelas brindaron sus palabras donde agradecieron al Municipio el espacio y la oportunidad para los estudiantes.

Por su parte, Fernando Ríos, de la Escuela Técnica 3 de Benavídez, indicó: “La experiencia fue muy linda. Durante la pasantía estuve en varias áreas, en Comercio, en Tasas, Descentralización Tributaria y en Grandes Contribuyentes. Me llevo un lindo aprendizaje, me daba pena que se termine y me gustaría seguir. A los futuros pasantes les digo que no se frustren, que lo tomen como un aprendizaje más, para socializar y aprender nuevas cosas”.

Estudiantes de las escuelas contaron sus experiencias en cada una de las áreas y luego funcionarios de los respectivos sectores le hicieron entrega de sus diplomas. Posteriormente, padres, madres y alumnos realizaron una encuesta enfocada en su experiencia en el programa.

Además, la directora del Centro Universitario Tigre, Cinthia Valenzuela, dialogó con la comunidad educativa y planteó toda la oferta académica con la que cuenta la casa de estudios.

Para finalizar, Julio Zamora dialogó con los pasantes acerca de sus vivencias desarrollando tareas en el ámbito municipal y también destacó la importancia del programa para el futuro de los jóvenes.