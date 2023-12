Morón: Se aprobaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva

Con 26 votos positivos y 21 negativos fue aprobada la ordenanza que estipula el cobro de tributos municipales. En la misma se estableció un aumento de la tasa municipal del 50% y del 30% para las zonas bajas. Estuvieron presentes los 24 mayores contribuyentes y los 24 concejales y concejalas.

La presentación del expediente estuvo a cargo de Paula Majdanski, presidenta del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos. “La gestión del intendente Lucas Ghi ha sido reelegida por un 43,8% para llevar adelante la administración del Municipio de Morón. Esto implica que las vecinas y vecinos han elegido un proyecto político con determinadas características para gobernar el distrito. Dicho proyecto político tiene como ejes fundamentales la inclusión social, el fomento de la producción industrial y comercial, el acceso irrestricto a la cultura, la educación, la salud y la seguridad”, planteó, y agregó una definición categórica frente a la situación política: “El año 2024 nos enfrenta al desafío de ser un municipio que comparte proyecto con el gobierno de la Provincia, pero no así con el gobierno nacional, que, según lo propuesto durante la campaña, proyecta cero inversión en obra pública y reducción de lo que ellos llaman gasto público. Por supuesto, afectarían lo cotidiano en términos de resolución de las demandas justamente planteadas por la comunidad, que espera trabajo y compromiso de nuestra parte. Frente a esto, el Municipio tiene la responsabilidad de no buscar excusas, sino de afrontar, como siempre, sus responsabilidades y garantizar el mayor bienestar posible a su pueblo frente a un panorama poco amigable”.

Oscar Conde, concejal del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Obras, Infraestructura, Planeamiento Urbano y Servicios Públicos, expuso: “Ningún concejal de los que me antecedieron dio el mismo porcentaje de aumento, todos dieron una cuenta diferente. Escuche también que durante estos 4 años de gestión tuvimos un 900% de inflación y aumentamos 1415% las tasas. La realidad es que en el año 2020 la inflación fue del 36%, y fue el único año donde aumentamos la tasa municipal por encima de este índice de 50%. En 2021 tuvimos 51% de índice inflacionario y la tasa aumento un 35%; en 2022 la inflación alcanzó un 95% y la tasa municipal 87%; y hasta noviembre del 2023 la inflación fue del 146% y el aumento de la tasa el 124%”. En relación a algunas críticas expresó: “Con respecto al artículo 42, es un artículo que está en la ordenanza Fiscal e Impositiva hace 9 años, y es una herramienta de emergencia que se puede activar en un contexto inflacionario como el que estamos atravesando, pensando en cubrir los costos de la administración municipal. Lo que me resulta llamativo es que los concejales que hoy la critican, no lo hicieron durante los 4 años de la gestión de Ramiro Tagliaferro, ni tampoco la veían como un instrumento de presión fiscal o impuestazo, siendo que los aumentos de tasas durante ese periodo superaban la inflación”. Y cerró: “Son 90 mil las partidas que se emiten en Morón por un valor de 5000 pesos, y el aumento que se prevé del 50% lleva esas partidas a 7500 pesos. Es una falacia decir que los impuestos se irán a 35000 pesos”.

La ordenanza Fiscal e Impositiva contó con 26 votos a favor y 21 en contra. El oficialismo sumó el voto del aliado Cristian Herrera, que hoy termina su mandato. La iniciativa fue rechazada por todos los bloques opositores de Juntos por el Cambio, incluida la reelecta Alejandra Liquitay, que mañana reasume por La Libertad Avanza; y Claudia Quintana, del Pro, quien hace una semana había habilitado el quórum que necesitaba el oficialismo para tratar y aprobar la ordenanza preparatoria Fiscal e Impositiva.