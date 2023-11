Con el 60 por ciento de los votos, en Merlo ganó Massa

Con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, se conoció que en Merlo fue uno de los partidos del conurbano que los resultados no coincidieron con los del resto del país. Sergio Massa sacó un 60 por ciento, quedando en primer lugar sobre Javier Milei.

El intendente electo, Gustavo Menéndez, brindó un discurso para toda la militancia y declaró: “No estaba preparado para dar este discurso, quería dar otro, pero quiero empezar diciéndoles que realmente, realmente, estoy muy orgulloso de todo el peronismo de Merlo. Aunque no nos alcanzó, se ha defendido con mayor éxito al peronismo”.

Por otra parte destacó la labor de Sergio Massa al momento de ponerse al frente del Ministerio de Economía y lo que hizo. Asimismo, expresó: “Queda una gran tarea por delante, porque nos la mayoría del pueblo merlense no ha elegido para que sigamos siendo custodios de la salud pública, de la educación pública, de nuestra Universidad Nacional del Oeste, de los trabajadores, de los incapacitados y de los abuelos”.

“Nosotros no vamos a ser una piedra en el camino, no vamos a poner palos en la rueda, vamo a hacer escuchar a contra voz cuando intenten, si es que intentan, meterse con los derechos consagrados de nuestro pueblo”, continuó Menéndez. También detalló que “este municipio no va a dar un solo paso atrás y nos pondremos a disposición de nuestra provincia de Buenos Aires, de nuestro gobernador”. “No solamente tendremos que defender el distrito, tendremos que defender la provincia de Buenos Aires”, lanzó.

Sobre la grieta, manifestó: “No seremos quienes la profundicemos, pero si vamos a estar expectantes, atentos, y veremos este proceso histórico que comienza hoy en la Argentina con alguien que ha ganado una elección pero que hasta el momento no ha demostrado nada. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca para defender los derechos de los más humildes, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de la salud, y de la educación”.

Finalmente, Gustavo Menéndez mencionó la presencia de Roxana Monzón en el Congreso nacional y de Gustavo Soos en el Senado bonaerense, y remarcó “la vamos a hacer valer y mucho”. Y para el cierre de su discurso indicó que “el futuro de la Argentina va a seguir estando, porque el pueblo no va a dejar de defenderse y defender los derechos”.