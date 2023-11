Los clásicos nunca se van: Los videojuegos históricos más demandados

El mundo de los videojuegos está viviendo una segunda juventud. Muchos jóvenes, aunque también adultos, practican recurrentemente esta actividad. Actualmente, gracias al éxito de los eSports, la popularización de internet y los grandes avances tecnológicos, es más fácil jugar e interrelacionarse con el resto de los usuarios. A continuación, repasaremos aquellos títulos más vendidos o descargados en estos últimos años.

Es de obligada mención que aquellos juegos que siguen atrayendo en masa al gran público son los clásicos, los que ya nos cautivaron hace varios años y han llegado en nuevas versiones, con mejores gráficos y jugabilidad. Uno de los reyes es el popular Grand Theft Auto V, que permite realizar cualquier tipo de actividad, por muy alocada que sea, en un campo de actuación muy extenso. El hecho de poder hacer misiones online ha supuesto un reimpulso en su interés. Y no cabe duda que su sucesor seguirá rompiendo récords.

Pero si miramos en el mundo Nintendo, ahora con la Nintendo Switch como consola estrella, destaca el siempre popular Mario. Entre los 10 juegos más demandados por los clientes destacan el Super Mario 3D World, una nueva entrega de las aventuras del popular fontanero italiano y a la que seguramente se le unirá el recién lanzado Super Mario Bros. Wonder, o la octava edición del Mario Kart, que nunca falla en los encuentros con amigos y familiares. Los nipones y el bigotudo personaje siempre van de la mano.

Sin salir de la marca japonesa de videojuegos, hay 3 títulos que a aquellos amantes más veteranos también les sonarán. La edición para Switch del juego de construcción Minecraft está siendo muy demandada entre los usuarios, mientras siguen despertando el interés juegos para todos los públicos como Animal Crossing: New Horizons y New Pokemon Snap.

Aventuras y deportes

Si ponemos el foco en consolas como PlayStation 5 o Xbox Series, encontramos otros títulos centrados en aventuras y acción. El gran juego desde que salió a la venta la nueva consola de Sony es Spider-Man: Miles Morales, pero también se debe destacar el interés generado por clásicos como Assassin’s Creed Valhalla o Marvel’s Avengers. Juegos con unos gráficos muy realistas, historias espectaculares y unas posibilidades de movimiento pocas veces vistas.

Y como no podía ser de otra manera, los deportes nunca fallan y son una apuesta segura. FIFA 22, el gran título de deportes de Electronic Arts, lidera la lista de simuladores de fútbol sin apenas competencia. En el baloncesto la cosa cambia ligeramente con un NBA 2K22 que ya ha desbancado a NBA 22. Y en cuanto a conducción, Gran Turismo Sport, para PlayStation, y Horizon 5, para Xbox, son los líderes en quemar gasolina y adrenalina.

Aplicaciones de juegos para Smartphone

En los últimos años, los dispositivos móviles poco tienen que envidiar a las consolas portátiles. Cada vez se asemejan más en cuanto a calidad de sus contenidos y también hay títulos que serán recordados en los próximos años por su éxito inminente. Por nombrar a algunos que acumulan millones y millones de descargas en las tiendas de aplicaciones y que se encuentran de manera gratuita, Among Us!, Clash Royale, Brawl Stars, Pokemon Go o Count Masters.

También cabe comentar aquellos juegos más o menos clásicos que han logrado adaptarse al proceso de digitalización y masificación de internet. Algunos ejemplos famosos pueden ser las partidas de ajedrez en plataformas como Chess.com, las diferentes variantes y reglas de poker en plataformas online como PokerStars o el siempre popular juego de cartas UNO en sitios como Steam. Como se ve, incluso los clásicos se adaptaron al nuevo formato.

No podíamos terminar este artículo sin comentar un juego que ya ha hecho historia y que no está encorsetado en una única consola o dispositivo. Se trata del Fortnite, el líder de los títulos de la modalidad Battle Royale. Salió en 2017 y, desde entonces, acumula más de 350 millones de cuentas creadas. Su gran ventaja es la gratuidad y la posibilidad de disfrutarlo a través de cualquier plataforma como móvil, ordenador o en la propia consola. Un antes y un después en cómo teníamos entendida la industria de los videojuegos.