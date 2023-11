Leo Nardini emitió su voto por el balotaje en Malvinas Argentinas

El ministro de Infraestructura bonaerense e intendente electo de Unión por la Patria concurrió a sufragar en una escuela de la ciudad de Grand Bourg. Lo hizo acompañado de su padre y su hija Juana.

Nardini votó en la mesa 136 de la Escuela 38, ubicada en la calle Luis Vernet al 1275 de Grand Bourg.

Sobre la jornada, el jefe comunal electo destacó: “ La verdad con mucha alegría y con mucha fe como siempre, hoy se elige la forma de conducir el destino de la Argentina para los próximos cuatro años y con la emoción de ejercer nuestro deber cívico y elegir con el corazón lo que nosotros consideramos lo mejor para lo que viene. Siempre a sabiendas que hay que trabajar duro para corregir cuestiones que no están bien y afligen a nuestra sociedad pero con la alegría de nuevamente honrar nuestra democracia en paz”.

Por último, el actual ministro del gobierno bonaerense remarcó: “Mas allá del resultado, necesitamos el camino de concordia, de volver a reencontrarnos las argentinas y los argentinos, de no pelearnos, del sentido común, no importa si somos adversarios en una elección, hay que volver e buscar esa unión que nos va a fortalecer en lo que viene, más allá del resultado de hoy domingo, tenemos que eliminar la grieta que no lleva a ningún lado ni aporta ninguna solución a nadie. Siempre está primero la patria”.

Cabe destacar que Leo Nardini fue electo intendente para el periodo 2015-2019, siendo reelecto en las elecciones de dicho año hasta el 2021, cuando tomó licencia para ejercer al frente de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires hasta la actualidad. Fue electo nuevamente para ejercer el mandato comunal de Malvinas Argentinas el pasado 22 de octubre, con más del 60 por ciento de los votos.