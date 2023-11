Moreira tras votar: “Hoy el pueblo va a elegir, y eso siempre es una alegría”

El intendente electo de San Martín, Fernando Moreira, votó a las 11 de la mañana en la Escuela Primaria 14 de Loyola.

“La elección se está desarrollando con mucha tranquilidad. A las 8 de la mañana ya estaban todas las mesas funcionando con autoridades y fiscales, como tiene que ser”, señaló el jefe comunal, y destacó que en hay “boletas de ambos espacios” y no se presento ningún inconveniente.

“Vemos una asistencia normal de vecinos. La elección es más rápida, y por eso hay menos colas”, continuó. Asimismo, reconoció que el proceso electoral fue largo, pero consideró que eso no tendrá influencia en el nivel de participación. “El ciudadano que venga a votar, o el que decida no hacerlo, lo hará por una posición política y no por otra cosa”, detalló.

“La gente escucho las propuestas de ambos sectores, y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para comunicarle a la ciudadanía nuestra mirada. Hoy el pueblo va a elegir, y eso siempre es una alegría”, enfatizó Fernando Moreira.

“Cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia, y eso es algo que se tiene que celebrar. A veces se cuestiona ese valor, pero es indispensable y fundamental para la vida en comunicad”, cerró.