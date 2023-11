Votó Jorge Macri y declaró: “Voy a tratar de gobernar con quien me toque”

El jefe de Gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, votó hoy a las 10 horas en la Escuela Lenguas Vivas, ubicada en calle Juncal 3251, en el barrio de Palermo.

“Espero con alegría que mucha gente vote. Me parece que es importante que quien sea el presidente hoy a la noche lo pueda ser con la mayor cantidad de participación posible porque eso le da mayor institucionalidad. Que la gente vote, que participe, que lo haga en libertad, y que haya paz”, manifestó a la prensa Macri tras sufragar.

”Me parece que es importante que cuando estén los resultados a la noche, en la Ciudad de Buenos Aires haya paz, tranquilidad y que no haya eventualmente conflictos”, agregó, y reveló que optó por uno de los dos candidatos, ya que “yo voto siempre, jamás voté en blanco”.

“Vamos a ver cómo es el resultado, y yo, como responsable de la Ciudad de Buenos Aires, voy a tratar de gobernar con quien me toque. Me ha tocado gobernar la mayoría del tiempo con espacios políticos de la oposición y lo hice bien. Obviamente es mucho más fácil si uno puede dialogar bien. Desde mi rol como jefe de Gobierno voy a intentar de encontrar el vínculo con quien la gente elija, el mejor vínculo posible para los porteños y que esta Ciudad no siga siendo agredida”, planteó el mandatario electo.

“Vengo trabajando en el armado del gabinete. La posibilidad de no haber tenido balotaje, de haber ganado en primera vuelta, me dio 4 semanas más para consolidar el equipo, programas, planes, la transición ordenada. En los próximos días seguramente se empezarán a definir algunos nombres”, cerró.