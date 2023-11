Abrazo a las universidades en defensa de la educación pública y no arancelada

Ayer, la Universidad Nacional de Hurlingham, en simultáneo con 57 universidades más de todo el país, realizó una sesión extraordinaria del Consejo Superior en la que se manifestó el apoyo al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional en defensa de la universidad pública y el no arancelamiento de la misma.

La actividad contó con la participación del ministro de Educación de la Nación -rector en uso de licencia de la UNAHUR- Jaime Perczyk; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; el vicerrector, rector en ejercicio de la Universidad de Hurlingham,Walter Wallach; y autoridades del Consejo Superior. Además, acompañaron la sesión estudiantes, docentes, nodocentes, graduados/as, talleristas y vecinos de la comunidad.

Perczyk expresó, para todas las universidades del país: “Desde noviembre de 1949, la universidad pública argentina no tiene aranceles. Desde entonces, el único período histórico en que bajó el número de estudiantes universitarios en nuestro país fue cuando la última dictadura reinstaló los aranceles. Volver a esa receta sería trágico para la Argentina”.

Por su parte, Alpa dijo: “Se está planteando un modelo universitario que es ejemplo ante el mundo o el modelo de negocio de la educación, lo que implicaría el cierre de instituciones en todo el país, ya que no en todos lados es rentable”.

Comunicado del sistema universitario público argentino

“Bienvenidos y bienvenidas a la universidad. Estamos dando esta sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Hurlingham, en simultáneo con 57 universidades, para expresar nuestro apoyo al documento conjunto”, maifestó Wallach al comenzar la sesión y continuó con la lectura del documento.

Tras el debate presidencial, el pasado martes 14 de noviembre el Consejo Interuniversitario Nacional expresó: “Es con más becas y no con vouchers. Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”. En el mismo documento, se apuntó: “Es con más Estado, eficiente y bien gestionado, y no es por nosotras y nosotros, es por las generaciones que vienen, para que tengan las mismas oportunidades que tuvimos gracias a una política de Estado que las y los universitarias y universitarios proponemos sostener”.

El evento fue transmitido desde el canal de la UNAHUR y se sumó a los festivales, banderazos, actividades y conciertos que las casas de estudio de todo el país viene realizando a lo largo de esta semana. Son acciones que expresan la preocupación ante las propuestas en torno a la política de vouchers y aranceles de la educación pública.