Patricia Bullrich recorrió Martínez junto al intendente electo, Ramón Lanús

“Estamos en un 100 por ciento de fiscalización. En estas elecciones al momento de fiscalizar pueden darse niveles de tensión fuerte, así que hay que estar preparados. Todos los fiscales tienen que estar muy firmes para responder a la presión y no asustarse”, dijo quien fuera candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Este mediodía, Patricia Bullrich recorrió el centro comercial de Martínez, en San Isidro, junto al intendente electo, Ramón Lanús. En el marco de la recorrida, la ex candidata conversó con los medios que se hicieron presentes para entrevistarla, expidiéndose acerca de la importancia de presentarse a votar el próximo domingo y reforzando la convocatoria a fiscalizar, dirigiéndose a todos aquellos que consideran que el domingo tiene que ganar el “cambio”, en clara referencia al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En ese sentido, Bullrich expresó: “Nosotros consideramos que todo balotaje es una elección muy reñida, como fue en el 2015. Son elecciones en las que el voto en blanco no se cuenta. Creemos que la Argentina es un país que está en decadencia, producto de un sistema de gobierno que es corrupto, que maneja los factores de poder como quieren, que siempre que gobierna tiene excusas para que las cosas empeoren más. Excusas con la inflación, con la pobreza, con todo. Nosotros no queremos más excusas. No fuimos elegidos como la primera opción y tomamos la decisión de elegir lo que fue la segunda opción del cambio, que fue la más votada. Los vamos a acompañar, y por supuesto lo hacemos respetando lo que son nuestros principios”.

“Acabo de hablar con los responsables de fiscalización y me confirmaron que estamos en un 100 por ciento de cobertura. Lo que pasó ayer en Ezeiza, y la verdad que es una cosa insólita que el intendente, que es una persona que tiene que ser responsable por los vecinos, se haya puesto en la mitad de la plaza a impedir un acto, nos lleva a pensar que en estas elecciones al momento de fiscalizar pueden darse niveles de tensión fuerte, así que hay que estar preparados. Todos los fiscales tienen que estar muy firmes para responder a la presión y no asustarse. La Matanza es un distrito clave”, agregó.

Sobre el apoyo brindado al candidato libertario, la referente de Juntos por el Cambio destacó que si bien durante la campaña tuvieron puntos de desacuerdo que tensaron el vínculo, tal circunstancia fue zanjada y se encuentran en permanente diálogo para acompañar el cambio que el país necesita. Así, manifestó: “Nosotros durante muchos meses estuvimos dialogando con Javier Milei antes de que se cerraran las listas. Discutíamos sobre economía, sobre cuáles eran las salidas económicas que tiene la Argentina, que está en una situación muy difícil con reservas negativas, con una inflación real que ronda el 300 por ciento y una situación de pobreza que ronda el 50 por ciento. Luego, en la elección, hubo algunos desencuentros, algunas peleas, pero bueno, habiendo sido nosotros la opción no elegida del cambio, lo vamos a apoyar”.

“Ese 90 por ciento de coincidencias se tiene que dar en 3 puntos que nosotros creemos que son importantes y que ya se están dialogando. Primero la economía, que tiene que mejorar, con la baja de impuestos, la posibilidad de que la gente trabaje en libertad y que así haya inversión. También en la seguridad, que es un tema que todos preocupan. Recién me estaba diciendo Ramón Lanús que él le va a poner acá en San Isidro un gran refuerzo a la seguridad; y, en tercer lugar, la educación. Éstos son los 3 motores que cambian un país”, concluyó.

Por su parte, el intendente electo de San Isidro manifestó “Estamos convencidos de que hace falta un cambio respecto de lo que hoy vive la Argentina. Este proceso político, que ya lleva 20 años en el poder, tiene que terminar y hoy la alternativa a ese modelo es Javier Milei”.

“Este es un gobierno que ha fracasado en todo. Es un modelo que está llevando al récord la inflación y sumando 2 millones más de pobres. ¿Queremos que continúe o no? Yo creo que no. Por eso ratificó, hoy la alternativa para ese cambio es Javier Milei”, añadió.

“Le pregunto al ministro de Economía, ¿cómo va a bajar la inflación el año que viene? ¿Por qué no lo hizo hasta ahora? ¿Por qué va a bajar el dólar a partir de diciembre si lo único que hizo desde que es ministro fue subir?”, apuntó Ramón Lanús.

Y concluyó: “En San Isidro estamos trabajando para cuidar todos los votos este domingo y muy enfocados en prepararnos para asumir el gobierno el 10 de diciembre. Nuestra prioridad va a ser resolver la inseguridad, que es el principal problema que sufren los vecinos todos los días”.