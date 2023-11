Marcelo Ballester: “Si fiscalizamos bien, el domingo Javier Milei va a ser el presidente de todos los argentinos”

Marcelo Ballester, concejal electo por la Libertad Avanza y principal referente local del espacio, conversó con SM Noticias, y durante la charla habló sobre el trabajo que encarará en el Legislativo y sobre los preparativos para el ballotage del domingo. “La elección se va a ganar si fiscalizamos bien”, aseveró. Además, dio su mirada respecto de la agresión sufrida por una militante libertaria el sábado, durante una “Marcha del orgullo”.

Primero, sobre el resultado electoral de octubre, que depositó a su espacio en el ballotage y a él en el Concejo Deliberante, el dirigente explicó: “Nuestro trabajo arranco hace casi 2 años, y construimos este espacio desde cero”. “Caminamos, conversamos con el vecino y supimos escuchar”, agregó, aunque reconoció que, inicialmente, “hubo desconfianza de los vecinos”, pero planteó que el trabajo mediático del candidato presidencial del espacio ayudó mucho a revertir eso. “El proyecto de Javier Milei caló en la gente”, sentenció.

“Creíamos importante llevar al Concejo Deliberante la voz de la libertad; lograr que los votos de San Martín sirvan para que Javier Milei entre al ballotage; y en un anhelo personal, ganarle a Juntos por el Cambio en el distrito. Esas eran nuestras metas y las cumplimos”, enfatizó. “Estamos muy contentos que la gente nos haya acompañado de la manera que lo hizo”, completó.

Respecto de su tarea como concejal, Marcelo Ballester detalló que “nuestra forma de hacer política es escuchar al vecino, y esa premisa la vamos a llevar al Legislativo”. “Siempre vamos a apoyar aquellas cuestiones que beneficien a los vecinos. Si favorece a la gente, es una medida transparente y si tiene corrección económica, vamos a acompañarla más allá del lugar de donde venga”, dijo, dejando en claro que apostará a dar gobernabilidad.

Luego, ante la pregunta sobre si el acuerdo entre La Libertad Avanza y sectores de Juntos por el Cambio se replicará en el Concejo Deliberante, le abrió las puertas “a todos aquellos que se quieran sumar a nuestro armado legislativo”. En el marco de la campaña, “trabajamos juntos con sectores del PRO”, reveló, y sostuvo que “trataremos de buscar los consensos para lograr unidad” en el plano legislativo. “Queremos construir poder desde el Concejo Deliberante”, exclamó.

“Hoy somos el actor principal de la oposición”, afirmó el coordinador de La Libertad Avanza en San Martín. “En mi opinión, tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich tuvieron un gesto de mucha altura política. Su apoyo no condicionó nuestras propuestas, y creo que sería justo, si ganamos el ballotage, fortalecer ese acuerdo y abrir más el juego. Necesitamos más musculatura política, ya que somos una estructura chica y nueva”, analizó.

“El cambio de época nos puso en la centralidad, pero no tenemos que cometer el error de creer que con nosotros solos alcanza”, continuó, y ejemplificó su postura remarcando que, en primera vuelta, el espacio en soledad no pudo triunfar. “Tenemos que plantearnos nuevos acuerdos a largo plazo con sectores afines, y con un programa de gobierno que sea más amplio. Creo que si ganamos el ballotage seguramente aparecerán esos acuerdos”, sintetizó.

Consultado luego sobre la advertencia realizada por la Justicia Electoral hacia La Libertad Avanza, en donde se comunicó que dicha fuerza no presentó la cantidad de boletas necesarias para cubrir la demanda de las próximas elecciones, el edil electo denunció que “en las elecciones generales las urnas no estaban completas, a pesar que entregamos las boletas”, y que “también aparecieron boletas rotas, y es una realidad que desaparecían de los cuartos oscuros”. “Las boletas se imprimieron y en ningún distrito faltarán boletas. De hecho, nosotros en San Martín tenemos para completar 4 padrones. Simplemente, consideramos más apropiado que, para esta elección, las boletas las tengan nuestros fiscales”, expresó.

“Siempre le dimos mucha centralidad a la fiscalización, y fue uno de nuestros ejes en la campaña. En San Martín, para la elección general tuvimos una estructura de 1100 fiscales, algo enorme para un espacio que encara su primera campaña. Ahora entendemos que con la colaboración de sectores de Juntos por el Cambio vamos a tener un esquema más aceitado”, prosiguió, y aseveró: “La elección se va a ganar si fiscalizamos bien”.

En la misma línea, el referente libertario destacó que, en el esquema de fiscalización de San Martín, habrá aportes de sectores de Juntos por el Cambio. “Nosotros somos la fuerza que está en el ballotage, la fuerza ganadora, pero no somos soberbios y reconocemos que la ayuda que nos den será beneficiosa”, subrayó. “La fiscalización general, los responsables de escuelas y los coordinadores de circuitos son de La Libertad Avanza, eso no se ha delegado. Juntos por el Cambio nos va a acompañar con fiscales de mesas”, indicó, y señaló que esos sectores “quieren trabajar y muestran un apoyo genuino, y por eso les dimos lugar”. “A nivel local, tuvieron gestos como los que mostraron Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y para lo que viene es muy valioso”, sostuvo.

“El ballotage va a ser muy parejo. Hoy los números nos muestran arriba, por muy poquito, y creemos que la madre de todas las batallas se va a librar nuevamente en la provincia de Buenos Aires, manifestó. “Si nosotros podemos lograr achicar la diferencia en el conurbano, charlando con el vecino para sacarle el miedo y fiscalizando, el domingo Javier Milei va a ser el presidente de todos los argentinos”, cerró.

Por último, Marcelo Ballester brindó su mirada sobre la agresión sufrida por una militante de La Libertad Avanza en el marco de una “Marcha del orgullo” realizada en la plaza central de San Martín. “Genera tristeza que ocurra algo así en el marco del aniversario de 40 años de la recuperación democrática. Se juntó el odio, la intolerancia y el abuso, y son cuestiones que la comunidad repudia”, argumentó. “Tuvimos una compañera que sufrió un abuso y fue gravemente maltratada por pensar distinto, y hasta le tiraron nafta”, relató. “Creíamos que estas situaciones estaban erradicadas”, añadió, y recordó que “convivimos en una larga campaña electoral sin ningún tipo de problema”.

“Ya hicimos la denuncia penal correspondiente”, contó, y destacó la colaboración policial y de la fiscalía interviniente. “Sabemos que el agresor trabaja en el Municipio, y ya pedimos que se lo desplace de su cargo”, reclamó, y justificó: “Nos parece que es una persona que no puede convivir democráticamente, ya que no acepta el disenso ni al que piensa distinto”. “Es un hecho individual que salpica a un colectivo, pero no queremos meter a todos en la misma bolsa”, concluyó.