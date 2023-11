Agrupaciones políticas de Vicente López que no integran Unión por la Patria convocaron a votar a Massa

Son espacios que no forman parte del armado de UP, pero que, de cara al ballotage, acompañarán la candidatura presidencial del ministro de Economía. “Los principios y valores democráticos deben anteponerse ante todo”, expresaron en un documento, en el que señalan al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, propone “un modelo de sociedad autoritario y excluyente”, y que su compañera de fórmula, Victoria Villaruel, valida la última dictadura cívico-militar y relativiza el terrorismo de Estado”. Instaron a construir “un gobierno de unidad nacional” y “políticas públicas consensuadas entre todos los sectores políticos”.

La conferencia de prensa la encabezaron, entre otros y otras, Florencia Zurini, de Libres del Sur; Alan Avaca, del espacio de Graciela Camaño, Tercera Posición; Fabián Becerra, del Partido Socialista; Oscar Elsink, del partido de Juan Manuel Urtubey, Hagamos un País; y Néstor Ríos, radical del Ateneo Raúl Alfonsín. Además asistieron, el diputado nacional con mandato cumplido, Horacio Alcuaz; y los ex concejales Carlos Giménez, del radicalismo; y Carlos Roberto, del socialismo.

“Yo fui diputado del partido GEN, y hoy ya no estoy en ese espacio, que ha traicionado al espíritu con el que se fundó y a la voluntad popular, comenzó indicando Horacio Alcuaz. “Hoy no es posible mantenerse en una postura ‘del medio’”, dijo, pero aclaró que este apoyo a Unión por la Patria “es un acompañamiento crítico”. “Vamos a reclamarle a Sergio Massa el cumplimiento de sus promesas relacionadas con mejorar la vida de nuestro pueblo”, remarcó.

A su turno, Alan Avaca consideró que “no se trata de una elección más”, y planteó: “Estamos debatiendo si queremos un país con salud pública o no, un país con educación pública o no, y un país en el que siga rigiendo un sistema democrático o no”. “Sergio Massa expresa el fin de la grieta y la unidad nacional, en tanto que Javier Milei se dedica a seguir promoviéndola”, enfatizó.

Por su parte, Florencia Zurini detalló que “desde Libres del Sur estamos militando la candidatura de Sergio Massa en el territorio, en los espacios donde tenemos presencia y están nuestro votantes, y lo hacemos porque esta no es una elección más, y porque además ese candidato nos está convocando a un gobierno de unidad nacional, con la posibilidad de discutir políticas públicas en el marco del dialogo democrático, mientras que del otro lado hay un proyecto que nos quiere llevar a los momentos más oscuros de nuestro país”. “Los sectores que representamos los intereses de los sectores populares y más vulnerables, y los intereses de las mujeres y las disidencias, no podemos no tomar posición”, exclamó.

En la misma sintonía, el socialista Carlos Roberto enfatizó que “está en riesgo la democracia, y eso nos llevó a apoyar la candidatura de Sergio Massa”. Y el radical Néstor Ríos lanzó: “Me hubiese gustado que la Unión Cívica Radical hubiese tomado una postura orgánica más firme en defensa de la democracia y a favor de la candidatura de Sergio Massa y en contra de Javier Milei”.

Dieron su apoyo a la convocatoria, que tuvo el slogan “Democracia, sí. Milei, no”, los concejales de Unión por la Patria en Vicente López, encabezados por el presidente de la bancada, Joaquín Noya, articulador del encuentro; la senadora provincial Sofía Vanelli; el presidente del Partido Justicialista local, Hernán Lanía; y el secretario general de ATE Zona Norte, Fabián ‘Moncho’ Alessandrini.