Escalofriantes detalles del caso del niño de 11 años que mató a su papá en Morón

Se conocieron más detalles de la tragedia ocurrida en Morón, donde un niño de 11 años mató a su padre de un disparo a la cabeza con un trasfondo de violencia presuntamente padecida por el menor, su madre y su hermanito.

El hecho ocurrió en una vivienda en Lanús al 3100 en la noche del miércoles, cuando el chiquito tomó un revólver calibre 22 que se encontraba en el placard, apuntó en la sien a su progenitor de nombre Gabriel Gómez (65), alias Polaco, mientras este dormía y le efectuó un disparo, aparentemente hastiado de ver cómo el sujeto golpeaba a su mamá.

Fuentes judiciales confiaron a SM Noticias que el contexto de violencia era total, sistemática y de larga data: tanto el pequeño autor, como su hermano de 14 años y la ahora viuda sufrían destratos, hostigamientos, golpes y ataques por parte de Gómez, quien se desempeñaba como empleado del Municipio de Morón.

Tras el hecho, la mujer cruzó a la casa de un vecino en pedido de auxilio, y él fue quien llamó al 911. Una vez arribados al lugar, los agentes constataron que el sexagenario se encontraba con signos vitales y en esos momentos un testigo relató que el chiquito entró en pánico y gritó: “Si está vivo me tengo que matar yo, porque si no me va a matar él a mí”.

El sujeto fue señalado por diferentes testigos en la causa como la persona que hace dos años “enfermó” psiquiátricamente al menor de edad, producto de lo cual la criatura no pudo comprender la criminalidad de sus actos.

Vecinos indicaron a este medio que fueron reiterados los llamados que efectuaron al 144 o 911 durante los ocho años que llevaba viviendo la familia en el barrio y alertando la violencia ejercida por el hombre, y que incluso el año pasado el chico se ausentó de clases por tres meses: “Esto se podría haber evitado, pero falló el sistema entero y hubo mucha impunidad”, señalaron.

Intervino en la causa la fiscal Aldana Zingg de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Morón, y tras las pericias se solicitó al juzgado una internación médica para el chico de 11 años.