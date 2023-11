Impactante accidente entre dos camiones causó caos en Panamericana

Un estrafalario choque entre dos camiones tuvo lugar este mediodía en el Acceso Norte altura puente Puertos, en Escobar, cuando uno de los dos vehículos se cruzó de carril y e impactó de frente con el otro.

Las demoras en Panamericana se extendieron por varias horas luego de que dos camiones con acoplados -uno transportaba autos 0km- chocaran de frente en la Ruta 9 kilómetro 46, altura Ingeniero Maschwitz, mano a Rosario. Ambos vehículos y sus acoplados quedaron atravesados en la calzada, cortando completamente el tránsito.

Las bajadas a Máschwitz totalmente colapsadas. Me pasaron este video https://t.co/EVqagRbj13 pic.twitter.com/u639iWh6gh — LaPanaWeb (@lapanaweb) November 7, 2023

Según testigos, un auto particular chocó a uno de los camiones provocando que el conductor pierda el control y de de lleno contra el otro transporte. Hubo dos personas con heridas trasladadas a un centro de salud de Escobar.

Finalizados los peritajes, la concesionaria vial inició un operativo para despejar la ruta, situación que se demorará varias horas dado que algunos se vieron afectadas no solo la via principal si no también la colectora.