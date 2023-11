De cara al ballotage, Graciela Camaño apoya a Sergio Massa

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, lanzo su apoyo hacia Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre.

El próximo presidente de Argentina saldrá de la pelea electoral entre Sergio Massa y Javier Milei. El 19 de noviembre, el pueblo argentino, con muchas preocupaciones, decidirá un nuevo rumbo de cara a los siguientes 4 años, e históricos referentes de la politica han salido a manifestarse en los medios de comunicación en relación al voto que emitirán en las urnas.

En ese sentido, la diputada nacional Graciela Camaño adelantó que apoyará al candidato de Unión por la Patria en el ballotage. “Sergio tiene conocimiento del Estado como ninguno. ¿Qué se le puede achacar? ¿Qué es kirchnerista? Nunca fue kirchnerista. Es peronista”, remarcó en declaraciones radiales.

“El voto en blanco implica no comprometerse, y la situación del país no lo amerita. En esta elección tenemos candidatos que no ofrecen las mismas garantías. Los ciudadanos han encontrado en Javier Milei un guía para expresar la bronca que sienten, pero no representa la coherencia, la responsabilidad, la racionalidad ni la seriedad”, agregó la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, en la previa a la segunda vuelta del 19 de noviembre, luego que ambos candidatos hayan sido los más votados el 22 de octubre.

Los principales referentes de Tercera Posición, que responden a Graciela Camaño, que participaron en las últimas elecciones, algunos con acuerdos en Juntos por el Cambio, deberán tomar una decisión a raíz de las declaraciones de la legisladora.

Desde este medio nos comunicamos con un importante referente camañista de San Martín, quien con gran hermetismo, manifestó solamente que “Graciela Camaño es nuestra conducción”.