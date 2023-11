Más detenidos por quemar una casa tras el asesinato del “Gaby”

Un hombre de 30 años y un joven de 18 fueron apresados y se suman a los 6 detenidos por la Delegación Departamental de Investigaciones de Moreno-General Rodríguez como sospechosos de integrar una organización delictiva a la que se les acusa de saquear, prender fuego y tirotear una casa de Cuartel V, en Moreno, en venganza por el asesinato de uno de sus hermanos.

A todos se los sindica como integrantes de un clan dedicado a la venta de estupefacientes en el barrio.

Las 2 nuevas detenciones se efectuaron luego de 5 órdenes de allanamiento realizadas por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Moreno-General Rodríguez, por pedido de la fiscal Carina Saucedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Moreno, y que instruye Sebastián Dileo.

Fuentes policiales señalaron a Télam que ambos son acusados integrar la banda conocida como “Los Ranas”, sospechosos de haber amenazado a una familia e incendiar su vivienda como parte de una venganza por el crimen de otro miembro de esa familia, Gabriel Alexis Obregón, el 10 de septiembre pasado, y por cuyo asesinato había sido detenido Fabián Ernesto “Papu” Ríos.

Los apresados fueron identificados como Isaías Josue Orzuza, de 30 años y medio hermano de Obregón, y Leonel Federico Portillo, de 18.

Por el mismo ataque ya habían sido detenidos Braian Nicolás Toledo, de 26 años; Brandon Obregón, de 26; Daiana Soledad Obregón, 27 años; Joaquín Antonio Obregón, de 19; Fátima Ayelen Obregón, de 23; y un adolescente de 17 años, todos presuntos integrantes de un clan familiar dedicado a la venta de drogas.

A raíz de los últimos procedimientos, la Policía logró incautar un arsenal de armas, que incluyó un fusil de guerra y una pistola con la inscripción del Ejército Argentino.

En total se secuestró una escopeta recortada calibre 12/70 sin numeración; un fusil de guerra calibre 2.23 marca Ruger; un pistolón de doble cañón; un revólver calibre 32 con 6 municiones; una pistola Colt Súper calibre 38 automática; y otra calibre 11.25 del Ejército Argentino.

Además, los investigadores hallaron varias municiones y cartuchos, como así también elementos de interés para la causa.

Videos del saqueo, el incendio y los tiros disparados contra el domicilio fueron subidos a la red social Instagram y en ellos se escuchan los gritos desesperados de la dueña de casa e insultos y disparos:

“Y los tiro que me faltan tirar todavía”, “¿Por qué no dan la cara?”, “Los vamos a recagar a tiros, que muera el que tenga que morir”, “Estos chorros lo mataron a mi hermano a sangre fría, ¿no eras tan piola vos?”, “¿Por qué te escondés? Los vamos a prender fuegos vivos”, son algunas de las frases intimidatorias que se escuchan en esos videos.

En tanto, en una serie de audios de los integrantes de “Los Ranas” que llegaron a manos de los pesquisas, se escucha a uno de ellos decir: “Ya está todo planeado, vamos a cazar a uno de ustedes, lo vamos a desnudar todo, lo vamos a atar a un poste, le vamos a cortar todos los dedos, lo vamos a re cagar a puñaladas. No queremos que se mueran porque no queremos pagar una muerte, nosotros no somos como ustedes, nosotros los vamos a atar y les vamos a prender fuego las patas, nomás, y las manos”.