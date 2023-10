Colectivero criminal deja a abuela en coma en Isidro Casanova

Una mujer de 84 años está peleando por su vida luego de que un chofer de colectivos la embistiera en Isidro Casanova, La Matanza, mientras ella hablaba con un cartonero en la calle. El hombre no se detuvo a ayudar, según indicaron testigos.

Blanca se encontraba en calle Marconi al 3300 “predicando, como hacía siempre”, así lo indicó su hija Raquel a este medio, y mientras conversaba en horas de la tarde con un hombre que juntaba cartones, un conductor de colectivos de la línea 242 interno 174 que transitaba por la arteria avanzó sobre ellos, y tras el impacto dejó a la señora en grave estado.

“Los vio y no frenó, no entiendo por qué no frenó”, dijo entre sollozos la hija de la mujer, quien aseveró que “tampoco se detuvo a ayudar., y de hecho el chico que hablaba con mi mamá tuvo que salir a correrlo”. En tanto, la víctima debió ser hospitalizada y en estos momentos está en coma farmacológico, estado reservado, y presenta fracturas y politraumatismos.

El conductor fue imputado formalmente por lesiones culposas graves, quedó aprehendido y en el transcurso del viernes se espera que el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 9 del Departamento Judicial de La Matanza le tome declaración indagatoria.