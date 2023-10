Patricia Bullrich cerró su campaña en Lomas de Zamora, junto a Néstor Grindetti, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

A plaza llena, acompañada por su militancia, candidatos y vecinos que se hicieron presentes a brindarle su apoyo, la candidata a la Presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cerró su campaña nacional en Lomas de Zamora, hito de la corrupción kirchnerista de los últimos tiempos.

Demostrando la unidad, la fuerza y la experiencia de Juntos por el Cambio, participaron del acto el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el candidato a la gobernación, Néstor Grindetti; la ex gobernadora María Eugenia Vidal; y el ex senador Esteban Bullrich, entre otros candidatos y referentes del espacio.

En el marco de su efusivo discurso, la candidata expresó “Estamos en el último acto de la penúltima estación, porque la última es el 19 de noviembre ganando el ballotage y la Presidencia”. “Este domingo es un día muy especial, porque este domingo vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre”, agregó.

Y destacó: “La pornografía brutal de Martín Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina. Hay que ser caradura para no entender el sufrimiento de la gente hoy en la Argentina”.

Bullrich sostuvo que en el escándalo del ex jefe de Gabinete bonaerense, “hemos visto reflejada la corrupción kirchnerista”. “El paseo en yate en Europa nos mostró una escena que todos los argentinos sabíamos, pero fue tan explícita, tan clara, tan distante a la vida de todos los días de los argentinos, que ahí plasmamos tantos años en los que luchamos contra esa corrupción del kirchnerismo”, lanzó.

“Axel Kicillof no sólo ha sido el cómplice, ha sido el que ha dejado la deuda más importante que hemos tenido los argentinos en el último tiempo, la deuda de YPF”, remarcó.

A modo de cierre, la ex ministra de Seguridad destacó la importancia que la gente vaya a votar el domingo, destacando que en la provincia de Buenos Aires se gana por un solo voto de diferencia. “Por eso hoy tenemos que recordar que la provincia de Buenos Aires y cada intendencia se gana por un voto. Acá no hay ballotage, por eso es importante el domingo llevar a todo el mundo a votar, porque el domingo tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires para que no la usen de escondite”, arengó.

“Esta vez, por primera vez en los 40 años de democracia, el cambio tiene más fuerza y más poder que el continuismo, que es kirchnerismo. Esto significa que el cambio es mayoría en los votos, pero también es mayoría con los gobiernos, con 10 gobernadores, 500 intendentes, con legisladores, con senadores para sacar las leyes que el cambio necesita, con coraje y convicción, con una fuerza que esta vez los va a correr a ellos”, dijo.

Promediando el discurso, la candidata presidencial afirmó: “Este domingo 22 de octubre tenemos que cambiar la angustia por fuerza, la angustia por decisión, la angustia por convicción, y la angustia por votos para el cambio. El domingo, ganamos, y a partir del 10 de diciembre el que roba va preso”. “Les propongo un cambio verdadero, definitivo, para devolverle al país y a la provincia de Buenos Aires lo que nos robaron, y que así valga la pena vivir en Argentina”, aseveró.

“Les quiero dar la tranquilidad a todos los ciudadanos que sabemos cómo salir de esta situación, que en el lugar donde dejen el país sabemos cómo sacarlo adelante, cómo ordenarlo, y cómo devolverle la felicidad a los argentinos. No venimos improvisados, venimos con un plan claro y desde el lugar donde lo deje Sergio Massa, que todos los días lo hunde más, nosotros vamos a comenzar a trabajar y lo vamos a sacar adelante”, señaló Patricia Bullrich.

“Tengan la plena confianza que lo vamos a hacer. Tenemos la fuerza, tengo el carácter para hacerlo, tengo la convicción, tengo la templanza que hay que tener. No me asustan los que tenemos enfrente. Solo nos falta el voto de cada uno de ustedes. El cambio es ahora y es para siempre”, concluyó.

Por su parte, Mauricio Macri ratificó su apoyo a la candidata y enfatizó la idea que es la única que puede garantizar el cambio que el país necesita. “Estamos en un momento histórico para todos los argentinos. Estamos por tomar una decisión que va a generar ese cambio de era que venimos soñando hace tantos años, que va a dejar atrás ideas que han sido muy destructivas para todos nosotros, que nos empobrecieron, que nos degradaron moralmente, ideas populistas, kirchneristas, que no trajeron paz y felicidad, sino violencia y retroceso”, declaró.

“Y la verdad que esta decisión que tenemos que tomar los argentinos que soñamos con un futuro mejor no debería ser muy difícil. Es solamente mirar qué tenemos de un lado y qué tenemos del otro”, planteó. “De un lado, tenemos a Patricia, con su coraje, su fuerza y su determinación, acompañada por un equipo técnico y político de volumen, experiencia, con gran capacidad. Y del otro, ¿qué tenemos? Un ministro candidato que se perfila para ser el peor ministro de Economía de la historia; y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio”, añadió.

“Estoy acá para decirles que, en este momento histórico, la única que está en condiciones de garantizarnos el cambio es Patricia Bullrich. Es la única”, concluyó el ex jefe de Estado.

A su turno, Horacio Rodríguez Larreta pidió que apoyen a Néstor Grindetti y afirmó que Bullrich es la única capaz de garantizar el cambio. “Somos gente de palabra, nos comprometimos con Patricia y todo el equipo a lo largo de toda la campaña a que íbamos a estar juntos. Eso es lo que nos piden ustedes y eso es lo que la Argentina necesita”, sentenció.

“Acá hay un equipo que tiene la fuerza y la capacidad de gobierno. Vamos a tener 10 gobernadores, más de 500 intendentes, diputados y senadores. Gente con experiencia, con fuerza, por eso le pedimos a todos que nos apoyen”, indicó, y prosiguió: “Les pido también un gran apoyo a Néstor Grindetti como gobernador”.

“Patricia Bullrich es la persona que va a liderar el cambio, y el único cambio posible es Juntos por el Cambio.”, concluyó el jefe de Gobierno.

Néstor Grindetti, por su parte, expresó: “Tenemos el equipo, la experiencia y el liderazgo de Patricia Bullrich con mucha convicción, coraje, fuerza y templanza para garantizar las transformaciones profundas que necesita la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Estoy seguro que vamos a reventar de votos las urnas el próximo domingo para ganar la Provincia y entrar al balotaje”.