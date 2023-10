Alberto Fernández: “El segundo tramo del swap nos permite potenciar nuestras reservas y llevar tranquilidad al sistema financiero”

El presidente Alberto Fernández aseguró, en una conferencia de prensa en Beijing, que “ha sido un viaje muy fructífero para toda la Argentina”, y destacó la importancia de que el presidente de China, Xi Jinping, “decidiera autorizar al país para que disponga libremente de un segundo tramo de 6500 millones de dólares del swap que habíamos acordado en su momento”.

El jefe de Estado aseguró que “esto nos permite tener recursos para potenciar nuestras reservas y para llevar tranquilidad al sistema financiero; ponerle fin a los especuladores que han hecho tanto daño en los últimos tiempos y garantizar por sobre todas las cosas que la Argentina pueda seguir importando insumos que necesita para que la producción industrial no decline”, y también “para que el trabajo no caiga”.

El mandatario hizo pública su gratitud con su par, Xi Jinping, y expresó que “me voy con la satisfacción de la labor cumplida, de haber conseguido lo que Argentina necesitaba”, al realizar declaraciones a la prensa, acompañado por el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, en el cierre de su viaje a la República Popular de China para participar del tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional que tuvo lugar en la ciudad de Beijing.

El presidente señaló que disponer del swap permitirá “no vivir los sobresaltos que han vivido los argentinos y argentinas en los últimos días como consecuencia de los que sabían que nos estaban faltando dólares y nos agobiaban con maniobras especulativas, con declaraciones irresponsables”, y detalló que la tasa de interés “es mucho más baja que la que cobra el Fondo Monetario Internacional, pero lo que hay que marcar es que la tasa que hoy cobra el FMI es exorbitante”. “Espero que cumpla su palabra y en noviembre terminen con los sobrecargos”, sentenció.

“Esto me da la tranquilidad, en lo personal, que el gobierno que me suceda, que espero que sea el de Sergio Massa, va a encontrar una Argentina que tiene estas características de las que yo hablo”, reflexionó el mandatario, y agregó: “Va a tener que luchar contra la inflación, que es un problema serio que no hemos podido resolver, pero es una Argentina que lleva 36 meses consecutivos de creación de empleo registrado, que el primer semestre de 2023 fue el de mayor producción industrial de los últimos 7 años, y es una argentina que está inserta en el mundo”.

Además, el presidente indicó que en la reunión bilateral con su par de China estuvo presente el tema Malvinas “porque nosotros también tenemos una deuda y gratitud porque siempre reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas y del mismo modo nosotros estamos absolutamente convencidos que hay una sola China y esperamos que recupere Taiwán que es parte de su territorio”.

Con respecto al rol del país a nivel internacional el jefe de Estado destacó que en el tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, en Beijing, participaron “más de 150 Estados y hoy Argentina fue uno de los 5 países que tomó la palabra en el acto de apertura, y ese es el rol que tiene en el mundo”. Allí, el jefe de Estado también se reunió con directivos de la empresa China Energy Engineering Corporation.

Previamente, mantuvo en la ciudad de Shanghái reuniones con representantes de la compañía CMEC, que tiene a su cargo el proyecto del ferrocarril Belgrano Cargas, y con directivos de las firmas mineras y de energías renovables, Tibet Summit Resources, Tsingshan, Power China, Gotion Argentina y CST Mining Group. Además, el mandatario visitó el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Huawei.

Al respecto el presidente dijo que “el clima de negocios que esos empresarios ven en el país es absolutamente optimista: las perspectivas de invertir ya no solo en litio sino también sumarle inversiones para construir baterías en Argentina, de empezar a hacer autos eléctricos para toda América Latina, el interés por el cobre y por empezar a producir hidrógeno”.

Además, en Shanghái el mandatario mantuvo un encuentro con el alcalde local, Gong Zheng, y una reunión con la titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, Dilma Rousseff, junto a quien oficializó el proceso de adhesión del país al organismo.