Soledad Martínez: “Este domingo tenemos que votar la boleta completa para vencer al kirchnerismo en la Nación y en la Provincia”

La intendenta de Vicente López encabezó un acto de cierre de campaña en el Club Vilo, donde llamó a votar la boleta completa de Juntos por el Cambio en las elecciones generales de este domingo. En el evento estuvieron presentes candidatos a concejales, dirigentes locales y un centenar de militantes y vecinos que apoyan la candidatura de la intendenta.

Durante el inicio de su discurso, Soledad Martínez llamó a vencer al kirchnerismo en la Nación y en la Provincia, y remarcó: “A mí no me da lo mismo ganar el domingo si Néstor Grindetti no gobierna la Provincia y si Patricia Bullrich no es presidenta de todos los argentinos. Estamos convencidos que nuestra boleta completa, desde Soledad hasta Patricia, es la mejor para todos”.

La candidata a intendenta también cuestionó la falta de gestión por parte del gobernador Axel Kicillof: “La salud y la educación en Vicente López, pública y de calidad, la garantiza el Municipio, no el gobierno de la Provincia. Si no tenemos a Néstor Grindetti en la gobernación no va a ser lo mismo. Vamos a tener que remar mucho más de lo que venimos remando”.

Además, planteó los desafíos a futuro que tiene Vicente López: “Siempre podemos mejorar lo que hicimos y tenemos un desafío que es llevar a esta ciudad un escalón más de donde lo está” y agregó “tenemos proyectos para los próximos años que van a poner a Vicente López mucho más adelante que el resto de las ciudades del país y la región”.

Para finalizar, Soledad Martínez destacó que “hoy empieza la parte más importante de la campaña, que es la de convencer a cada vecino de que nos vote, no solo a mí, que vote a una gestión y a una forma distinta de gobernar, que vote al equipo que va a hacer a Vicente López la mejor ciudad de la Provincia”.