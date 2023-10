Verónica Sabena: “Formamos parte de una gestión que saldó deudas históricas para dignificar la vida de los vecinos y vecinas de Escobar”

La actual secretaria de Planificación e Infraestructura del Municipio y segunda candidata en la lista de concejales de Unión por la Patria en Escobar, se refirió a la gestión del intendente Ariel Sujarchuk y a los desafíos que plantea este 2023.

“Las obras que venimos construyendo en cada una de las localidades, y en especial en los barrios históricamente postergados, trajeron soluciones inmediatas a nuestros vecinos y vecinas, y forman parte de una planificación estratégica para el desarrollo del distrito. Por eso le pido a toda la comunidad escobarense que nos apoye en las próximas elecciones, tenemos que ratificar el triunfo contundente en las PASO para consolidar este proyecto que trajo progreso a todo Escobar y dignificó la vida de nuestros vecinos y vecinas”, enfatizó Verónica “Michu” Sabena.

Durante la gestión Sujarchuk, Sabena se desempeñó como titular de la Agencia de Tránsito, fue elegida concejal en las elecciones de 2019 y cuenta con el honor de haber sido la primera mujer en ejercer como intendenta al asumir de manera interina en dos oportunidades.

“Quienes acompañamos un proyecto, no necesitamos atarnos a una silla sino aportar a la construcción del distrito que soñamos desde el lugar que sea necesario. Nuestra responsabilidad de gestión con Ariel siempre será escuchar a nuestros vecinos y vecinas y trabajar en función de sus necesidades”, explica la candidata a concejal. Y agrega: “Ariel ha hecho realidad obras soñadas, pero también las impensadas como el Hospital del Bicentenario en Garín, el Hospital Municipal en Savio, el saneamiento del arroyo Bedoya, los jardines municipales, la repavimentación integral de la Ruta 25, los 3 microestadios, y la Unidad de Diagnóstico Precoz en Maschwitz, entre tantas otras”.

Actualmente, la funcionaria está a cargo de proyectos de gran envergadura como la repavimentación y ampliación de la Ruta 26, la nueva escuela primaria municipal en Maquinista Savio, la histórica extensión de red de gas, el jardín municipal en Matheu, el Centro de Desarrollo Integral en Belén de Escobar, e importantes obras cloacales y proyectos de viviendas en distintas localidades, por citar algunas de las que están actualmente en desarrollo.

“Estas elecciones serán fundamentales no solo en Escobar, sino a nivel provincial y nacional. A diferencia de los 4 años del macrismo, durante las actuales gestiones pudimos trabajar de una mejor manera, con más recursos y más posibilidades en función de la gran cantidad de obras que nuestro distrito necesita. Por eso es importante seguir propiciando un Estado presente, sensible, que no deje a la gente librada a su suerte, sino que la contenga y la acompañe desde la producción, el trabajo, la educación y la salud”, concluyó Verónica Sabena.