Candidata libertaria de Moreno denunció secuestro, pero no quiso ratificarlo en Fiscalía: Podría ser imputada por falso testimonio

Un atípico suceso por las características y lo endeble del relato tuvo lugar en Moreno, cuando una candidata a concejal por La Libertad Avanza de 31 años denunció privación de la libertad y amenazas en su propia casa y apuntó hacia sus rivales de Unión por la Patria, no obstante la presunta víctima no quiso ratificar en fiscalía, y el relevamiento de cámaras no reflejó ningún movimiento en los horarios señalados.

El llamado al 911 lo formuló el candidato a diputado por el mismo espacio político, Ramón Vera, quien refirió el viernes a los pesquisas que Diana Duran, compañera de lista, le había enviado un video en el que le pedía auxilio. No obstante, esas imágenes, según sus dichos, habrían sido compartidas en modo efímero, es decir que no dejan rastros ni pruebas tras su reproducción.

Los investigadores se dirigieron al departamento del cuarto piso ubicado en calle Aristóbulo del Valle al 2500, sitio donde Durán alquilaba hace 7 meses pero acorde a sus palabras ya no residía allí por “problemas eléctricos”. La mujer fue hallada en la habitación maniatada en una silla, atada de pies y amordazada con una cinta de embalar. Alegó que al llegar al domicilio con intenciones de buscar algo de ropa, un sujeto la sorprendió la amenazó con arma blanca y luego la redujo.

En la mesa había boletas del partido Unión por la Patria, y la mujer señaló que había sido el mismo agresor quien antes de irse las dejó en el lugar. Una de las cosas que llaman la atención es que la denunciante dijo que 2 días antes ya había ido a esa vivienda y ya había divisado los mismos folletos, pero no dio aviso a las autoridades, es decir que “habrían sido 2 ingresos, en 2 días diferentes, el cual el primero no se denunció”, confió una fuente del caso a este medio.

Respecto de las cámaras de seguridad, primeramente no fueron facilitadas, y una vez que los investigadores pudieron revisarlas, en los horarios señalados no observaron absolutamente a nadie ingresar al edificio.

Sobre los ingresos, según pudo saber SM Noticias, no había aberturas forzadas ni en la entrada general ni en la particular del departamento. El otro ingreso posible es por una ventana, que implicaría pasar y forzar la casa de otro vecino, pero tampoco allí hay signos de violencia.

La Unidad Funcional de Instrucción 1 y la Delegación Departalmental de Investigaciones del departamento judicial Moreno – General Rodríguez están abocada a investigar el hecho, de momento calificado como “Averiguación de ilícito”, sin embargo la candidata no quiso presentarse en sede fiscal a prestar declaración para que continúe la causa.