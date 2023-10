Neuspiller: “los últimos cuatro años de gobierno se basaron en prioridades propias de Achával, y no las del vecino”

El candidato a intendente de Pilar por Juntos afirmó que las opciones para las próximas elecciones no son ni romper todo, como propone La Libertad Avanza, ni resignarse al presente, al continuar con Unión por la Patria. “No tenemos médicos, no tenemos policía, no tenemos educación de calidad”, reclamó el referente, con duras críticas a la actual administración local.

Neuspiller criticó la ausencia del intendente Federico Achával en el encuentro con alumnos de la Universidad de El Salvador del que participaron distintos candidatos de Pilar para “hablar del futuro y las razones para involucrarse en política”.

“No se animó a ir a hablar con estudiantes, él que tanto pregunta la universidad”, reclamó el hombre del Pro, en referencia al impulso del gobierno local para la creación de la Universidad de Pilar.

Para el candidato de Juntos, la gestión de Achával se basó estos cuatro años “en prioridades propias, y no las del vecino”, y lo argumentó enumerando los shows musicales de distintos artistas que le significaron miles de dólares al erario municipal, mientras tanto “no tenemos médicos, no tenemos policía, no tenemos educación de calidad”, aseguró.

El médico habló de la heterogeneidad de Pilar, “con 364 kilómetros cuadrados, tenemos una infraestructura para una población de 80 mil habitantes donde viven 400 mil, y los fines de semana de duplica”.

“75 por ciento de la gente no tiene cloacas, el 70 por ciento no tiene agua potable, y solo el 13 por ciento tiene instalación de gas, se naturaliza vivir sin servicios básicos como mecanismo de defensa”, facultad que escapa a la Intendencia, pero “sí debe ser el nexo, y eso fue una falencia de las últimas dos gestiones municipales”.

En referencia a la gestión de Nicolás Ducoté, de la cuál formó parte como concejal: “le tocó arrancar y ordenar el Municipio tras 12 años de devastación de la Intendencia de Humberto Zuccaro”.

Tanto la administración Ducote como la campaña electoral de 2019 estuvieron marcados por procesamientos judiciales. Sebastián Neuspiller asegura que “cada momento es diferente, hoy estamos en una situación compleja (…) en la política los valores y la ética son individuales, y no debe empezar cuando uno tiene un cargo público, si no cuando alguien siente que algo de su mundo está mal, y se anima a enfrentarlo”, exclamó.

Frente a las opciones de Unión por la Patria y La Libertad Avanza en Pilar, el candidato de Juntos dijo que las opciones no son ni romper todo, ni resignarse, “esta la opción del cambio, “como los que hizo Lionel Scaloni tras perder el primer partido del mundial frente a Arabia”, comparó.

“Hoy tenemos 11 gobernadores, mayoría en Diputados, paridad en Senadores, muchos intendentes, una estructura que Javier Milei no tiene, además de una batería de medidas que no se pueden cumplir”, consideró.

Finalmente, frente a las necesidades de cada localidad de Pilar, Sebastián Neuspiller señaló que “no es lo mismo lo que requiere Manzanares, Zelaya, Lagomarsino, Alberti o Derqui, y para eso necesitamos gente que conozca el territorio, como cada uno de los que componen nuestro equipo”.