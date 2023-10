Escobar: el FITU de Myriam Bregman propone un plan de viviendas urgente

A raíz de que la vivienda fue uno de los temas que abordó el último debate presidencial, Sandro Salazar, candidato a intendente en Escobar por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, aprovechó para reflexionar sobre los problemas habitacionales en su distrito y proponer una serie de medidas para solucionarlo. “En Escobar sobran countries, pero faltan casas “, dijo.

El obrero de la fábrica recuperada Madygraf expresó que, en Escobar, “sobran countries, pero faltan casas”: “Mientras los grandes negocios inmobiliarios construyen barrios privados sobre nuestros humedales, el 30 % de los escobarenses no tiene vivienda, solo el 27.6 % posee agua corriente y el 21.8 %, cloacas. Los políticos oficialistas y de la oposición de derecha viven en barrios lujosos mientras que más de 7300 familias de nuestra ciudad viven en asentamientos, según dicta el último informe del Registro Nacional de Barrios Populares”.

Haciendo hincapié que tanto Massa, Milei, Burllich y sus candidatos locales, tienen el consenso de continuar con los negocios inmobiliarios, así lo demostraron en el Concejo Deliberante , votando la eximición de impuestos para el empresario Constantini, dueño del lujoso country Puertos de Escobar.

Al igual que la candidata presidencial Myriam Bregman, el vecino del barrio Cri Cri de Garín propuso para terminar con estos problemas que los fondos destinados a pagar la deuda externa del FMI sean destinados a un plan de construcción de viviendas, urbanización e integración. Este proyecto incluye el acceso a hospitales, escuelas y medios de transporte y debe ser gestionado por trabajadores y vecinos.

Salazar recalcó que se deben cobrar impuestos progresivos a las viviendas ociosas y que se tienen que revisar la venta de tierras del Estado a los grandes grupos inmobiliarios. También comentó que deben ser expropiados, en función de las necesidades populares, los terrenos y casas desocupadas que tengan estas empresas.

“Mientras haya familias sin hogar no deben ocurrir desalojos y la Ley de Alquileres que se está tratando en el Congreso debe beneficiar a los inquilinos”, argumentó el candidato de la izquierda quien considera que las propuestas mencionadas anteriormente se consiguen con la lucha y la organización de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

En la actualidad, hay 3,8 millones de familias en situación de emergencia habitacional. Pero hay 2 millones de viviendas desocupadas. Por otra parte, el 35% de las familias alquilan. Cada año son más, y el 45% de sus ingresos se van en alquiler.

expresó "Terminemos con el Escobar de los grandes negocios inmobiliarios para unos pocos, mientras más del 30 % de la población no tiene vivienda, solo el 27.6 % agua corriente y el 21.8 % cloacas. Mientras una minoría vive en barrios lujosos y a costa de la destrucción de los bienes comunes naturales, cómo los humedales. Estos políticos como Sujarchuk, no saben lo que vivimos las y los trabajadores, viven en el lujo, alejados de la realidad de las y los trabajadores. Proponemos un plan de viviendas ya, las necesidades de la mayoría no pueden esperar. Llamamos a organizarnos para conseguirlo "

Desde el FiT se propone:

*Plata para vivienda y no para el Fondo Monetario Internacional.

*Plan de construcción de viviendas, urbanización e integración urbana (transporte, salud, educación) de los barrios precarios. Ningún desalojo mientras haya familias sin vivienda.

*Impuestos progresivos a la vivienda ociosa, revisión de la venta de tierras del Estado a los grandes pulpos inmobiliarios y expropiación de los terrenos y viviendas ociosas que estos grupos tengan.