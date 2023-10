Kicillof: “Recorrimos cien kilómetros junto a un pueblo lleno de energía y consciente de todo lo que está en juego”

En La Matanza, el gobernador finalizó una jornada militante con un acto junto al candidato a presidente Sergio Massa. La recorrida “Desde el kilómetro cero a la capital del peronismo” comenzó en Berisso y tuvo una parada en Florencio Varela.

“La única boleta que defiende los derechos e impulsa las transformaciones para el bienestar de nuestro pueblo es la boleta completa de Unión por la Patria”, subrayó este sábado el gobernador Axel Kicillof, al encabezar junto al candidato a presidente, Sergio Massa, el acto de cierre de la recorrida “Desde el kilómetro cero a la capital del peronismo” en La Matanza. Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y el intendente local, Fernando Espinoza.

En ese marco, Kicillof destacó que “en los 100 kilómetros que recorrimos hoy nos encontramos con un pueblo que está lleno de energía y que sabe todo lo que está en juego en esta elección”. “Ha quedado claro que para los y las bonaerenses la educación y la salud no son un negocio: son derechos y vamos a defenderlos”, agregó.

Asimismo, Massa resaltó: “Tengo claro que si hay una deuda en la Argentina es con los trabajadores y las trabajadoras”, y afirmó: “Desde La Matanza, la capital del trabajo, quiero que se queden tranquilos porque voy a ser el presidente de los y las trabajadoras argentinas. Para nosotros hay una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan”.

La jornada comenzó por la mañana en Berisso, kilómetro cero del peronismo; continuó por el Cruce Varela; y finalizó en el partido de La Matanza con una caravana hacia la Plaza Dorrego.

Por último, Kicillof subrayó que “los candidatos de la derecha no conocen nuestra provincia y no conocen a los y las trabajadoras bonaerenses si creen que no van a pelear por sus derechos”. “Para seguir expandiendo la inversión pública necesitamos de un Gobierno Nacional que también apueste por la salud, la educación y la soberanía: hay un solo candidato dispuesto a hacerlo y se llama Sergio Massa”, concluyó.

Estuvieron presentes también la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; integrantes del gabinete bonaerense; legisladores nacionales y provinciales; intendentes e intendentas; y dirigentes gremiales.