Klix: “Hablan de casta, pero en Escobar el candidato de Milei encabezó la lista de concejales del peronismo”

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Walter Klix, apunta a su rival de La Libertad Avanza en las próximas elecciones mientras asegura que “Ariel Sujarchuk perdió 23 puntos con respecto a hace cuatro años, por lo que hay una oportunidad” de ganar la Intendencia de Escobar.

“La gente que tiene expectativa en Juntos por el Cambio nos pide lo que se está dando hoy, la unidad de todos los sectores, y que prioricemos la agenda del vecino”, explicó el dirigente del Pro, quien avizora para su espacio “una elección muy por encima de la de agosto”.

“Tuvimos una PASO con altura, sin golpes bajos, y Mariano Castañaro -precandidato por Horacio Rodríguez Larreta-, se puso a disposición tras la elección, por lo que estamos trabajando cien por ciento juntos”, afirmó.

Klix insta a no votar por propuestas si no por antecedentes: “pueden ver mi historia, siempre en el Pro, en política durante los últimos 20 años de los cuales solo 8 ocupé cargos; mi sostén es mi empresa, incluso en un momento tan complejo como el actual”.

“Es fácil decir ‘no a la casta’, mientras vienen a la provincia y transan con ‘la casta’, como sucede en Escobar, donde el candidato a intendente de Milei – Eduardo Gianfrancesco – encabezó lista de concejales del peronismo hace una década, y actualmente es concejal y asumió por Juntos por el Cambio”, exclamó.

Para Walter Klix, que JxC haya ganado Chaco, San Luis o San Juan, “provincias históricamente peronistas”, demuestra que existen posibilidades de dar el batacazo en Escobar. “El nivel de incidencia del aparato del Estado se pondera un poco más en municipios, pero ahora Ariel Sujarchuk perdió 23 puntos con respecto a hace cuatro años, por lo que hay una oportunidad”.

“El kirchnerismo está desapareciendo como fuerza a nivel nacional, le quedará alguna cuestión municipal, y estamos trabajando fuerte para que la provincia de Buenos Aires no sea el bastión en donde quieran refugiarse”, declaró.

Como lineamientos de su eventual gestión, la seguridad va al frente. Walter Klix dijo que estudió el plan desarrollado en Vicente López, luego de reuniones con Jorge Macri y su equipo, hoy a cargo del municipio, e implementará el mismo en Escobar.

“Vamos a crear la Policía Local, modernizar el centro de monitoreo, instalaremos totems de alerta temprana, un proyecto exitoso”, comentó Klix, e hizo énfasis en la pelea contra el narcotráfico, porque “fue en Escobar donde, en el 2010 encontraron una de las cocinas de droga más grande del país”.

“Debe haber un compromiso desde todos los estamentos del Estado, y el Municipio tiene que ser el primero que se debe hacer cargo, porque todos los vecinos saben dónde se vende droga, menos los funcionarios”, denunció.

Al respecto de la Universidad del Delta, el candidato a intendente cuestiona las prioridades en materia de educación: “falta capacitación docente, existe una emergencia educativa que nos pide que nos ocupemos de lo necesario”, sostuvo, y declaró que las nuevas universidades “tienen por detrás intereses personales de algunos políticos”.

En el contexto municipal, Klix habla de eliminar cargos políticos, pero asegura que no dejará a nadie sin empleo de asumir como intendente: “una persona que está nombrada, que no tiene oficina, que no cumple funciones, es un ñoqui que se abastece de los impuestos que pagamos nosotros, eso habrá que cambiarlo”.