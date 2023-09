Tejerina: “Es muy posible que Milei sea presidente, Píparo gobernadora y que nosotros peleemos cabeza a cabeza en Tres de Febrero”

Ricardo Tejerina es el postulante a intendente de Tres de Febrero por La Libertad Avanza. Si se toman los votos de cada candidato local, con más de 33 mil sufragios fue el dirigente opositor más votado del distrito, lo que lo posiciona de gran manera de cara a octubre. En diálogo con SM Noticias, se refirió al resultado electoral, a sus propuestas para el distrito y a sus objetivos para las generales.

“La elección de agosto nos deja en una posición expectante. Pudimos retener, en gran medida, el voto de Javier Milei, el principal objetivo que teníamos”, comentó el dirigente. Destacó luego que fue “el candidato opositor más votado”, lo que “nos genera una gran expectativa de cara a octubre”. “Ahora nos enfrentamos a una elección completamente diferente”, dijo. “Pasamos de una elección de más de 20 listas en el cuarto oscuro a solamente 5”, con una que no tendrá copete local, señaló, y analizó que “cambió la perspectiva electoral, ya que antes de agosto algunos decían no íbamos a entrar dentro del esquema de tercios, y no solo que entramos, sino que vamos a la elección general como ganadores, lo que generará una fidelización del voto”.

“El incremento de apoyo a la candidatura de Milei, más el fortalecimiento de la fiscalización a nivel local, provincial y nacional, nos presenta una posibilidad muy grande, que nos pone en condiciones de disputar Tres de Febrero”, sentenció, y lanzó: “No imagino la posibilidad que Javier Milei sea presidente sin intendentes”. “Es muy posible que tengamos a Milei como presidente, a Carolina Píparo como gobernadora, y que nosotros peleemos cabeza a cabeza en Tres de Febrero”, afirmó.

Tejerina explicó que, desde el primer momento, “trabajamos para ingresar en el esquema de los tercios, nunca sentimos que seríamos una tercera fuerza residual”. “Nuestra campaña no está pensada solo para incorporar concejales, pretendimos siempre dar la pelea por la conducción del gobierno municipal. Tenemos un proyecto local de envergadura, y planteamos la reducción de impuestos y del gasto político, al igual que un nuevo esquema de trabajo para el área de Seguridad. No ha habido otro espacio en el distrito que haya presentado propuestas como lo hicimos nosotros”, relató.

En ese sentido, planteó que “nuestras propuestas nacionales son trasladables a Tres de Febrero”. “Creemos en un Estado mucho más pequeño desde el punto de vista de su administración. Hoy Tres de Febrero tiene más de 100 funcionarios y 15 secretarías, es un Estado que ha ido creciendo en su estructura y todos los años aumentó secretarías. Eso multiplica el gasto, y para solventarlo se necesitan cada vez más recursos”, puntualizó.

Para el aspirante a jefe comunal, “es una contradicción que en el distrito donde se plantea la reducción de impuestos ocurra lo contrario”. “En Tres de Febrero se crean impuestos, y un ejemplo de esos es el impuesto al parking o el Sistema de Estacionamiento Medido, que se creó durante la pandemia”, remarcó, y propuso: “Esa es la primera tasa que nosotros vamos a quitar en el caso de llegar al gobierno”.

También propuso “reducir las 15 secretarías a 8, y que de 100 funcionarios pasemos a tener 40” para generar un ahorro de recursos. “Pero no queremos ser un Estado austero ni avaro. Queremos ser un Estado comprometido con las demandas de los vecinos, y hoy la principal demanda vecinal es la seguridad, por eso todo lo que ahorremos de la política va a ir directamente a esa área”, adelantó.

Haciendo hincapié en la problemática de la inseguridad, el referente de La Libertad Avanza sostuvo que “vamos a ser un gobierno local que se haga cargo de la seguridad”. “Es falso que un intendente no tiene capacidad y manejo de la cuestión territorial”, opinó, y ejemplificó: “Si nuestro eventual gobierno tiene que colaborar con móviles, con chalecos o con insumos lo vamos a hacer. También vamos a llamar a los jefes de las distintas fuerzas que actúan en nuestro territorio para coordinar un trabajo conjunto”.

“Voy a ser un intendente que se ponga al frente de la lucha contra la inseguridad. No van a encontrar en mi a un gobernante que diga que eso esa materia es responsabilidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la mano firme frente a este tema, y tenemos bien en claro que los que tienen que estar detrás de las rejas son los delincuentes, no los comerciantes y los vecinos que hoy viven encerrados”, declaró. Asimismo, entendió que “la gente no teme que achiquen un Estado que no brinda seguridad y que no deja laburar porque al que quiere invertir o producir lo mata con los impuestos”. “El vecino voto a favor de cambiar eso, por eso hemos tenido tantos votos en agosto, y al mismo tiempo está pidiendo que los recursos de la política los saquemos para invertir en las cosas que necesitan, como la seguridad”, argumentó.

Con la mirada puesta en octubre, Ricardo Tejerina aseveró que “Javier Milei es el único candidato que tiene la posibilidad concreta de ganar en primera vuelta”. “El gobierno actual no puede crecer más allá de los 30 puntos, y eso lo pone lejos de la posibilidad de disputar la presidencia en octubre”, manifestó, y a la vez indicó que La Libertad Avanza va a superar los 40 puntos. “El crecimiento de Milei se debe al drecrecimiento de Patricia Bullrich, porque la realidad marca que estando el original la mala copia no tiene las mismas posibilidades”, ironizó.

“Además vamos a fortalecer muchísimo todo el proceso de fiscalización en todo el territorio nacional, y particularmente en el conurbano bonaerense”, contó, y reconoció que “en agosto se nos escaparon votos” por no haber fiscalizado apropiadamente. “En esta etapa hay votos que no tenemos que salir a juntar, solo tenemos que confirmarlos con la fiscalización. Esos votos, más lo que vendrán por la pérdida de votos de otros espacios políticos, más los votantes que no fueron a votar en las PASO, nos darán la posibilidad que Javier Milei sea presidente en primera vuelta”, reiteró.

“Si Javier Milei gana en primera vuelta y aquellos que estamos en los territorios somos capaces de retener el voto de La Libertad Avanza, podremos ganar muchos municipios, y nosotros somos uno de esos municipios que se puede ganar”, exclamó el postulante a intendente. También pronosticó que pueden ser gobierno en la provincia de buenos Aires, ya que “Carolina Píparo tiene un esquema muy similar al nuestro en Tres de Febrero, es la candidata opositora más votada”.

“Tenemos militancia y un programa de gobierno para llevar adelante en Tres de Febrero, y al mismo tiempo, el resultado de nuestro candidato a presidente, que seguramente volverá a ser el más votado en el distrito, nos va a poner en competencia directa con un oficialismo local que gobierna desde hace 8 años, y entendemos que eso es un tiempo suficiente”, cerró.