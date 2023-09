San Martín: Grave denuncia de abusos sexuales intrafamiliares

Noelia denunció a Daniela, su propia hermana de sangre, por haberla abusado sexualmente desde que tenía 6 años. También acusa a la pareja de la mujer, un hombre de origen chino. Enfrenta las consecuencias psicológicas de su pasado y la burocracia de la justicia, mientras advierte el riesgo que atraviesa su pequeña sobrina, a cargo de uno de los denunciados. El informe desde A24.

La victima que hoy tiene 19 años se quebró al hablar con su padre y contó los vejámenes a los que era sometida por su hermana. El progenitor de ambas fue quien estableció la denuncia judicial. También el hermano de ambas, hoy internado en un centro de rehabilitación, manifestó haber sufrido abusos por parte de la mujer,

Es un complejo caso de abuso intrafamiliar que ya tiene fecha de juicio, en el Tribunal en lo Criminal 6 de San Martín. Será el año próximo donde la acusada, que hoy tiene 32 años, enfrentará cargos por corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por la calidad de autor, en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal mediante actos análogos en al menos 38 oportunidades.

Todos los hechos se daban en contextos de juegos sexuales, detalles que fueron relatados por la victima ante especialistas. Los hechos ocurrieron primero en Altos de Podestá, partido de Tres de Febrero, y continuaron cuando la familia se mudó a San Martín.

“Yo le decía que no me gustaba lo que hacía, a lo que ella me contestó que no me hacía mal, que era un juego”, manifestó Noelia, y aseguró que cuando alcanzó la edad de 14 años, los recuerdos manifestados resultaron en amenazas de muerte: “ella me contestaba que me iba a matar si habría la boca”.

Si bien la acusada se encuentra detenida, a la espera del juicio, quien está en libertad es su pareja, un ciudadano chino, propietario de un supermercado, también denunciado por Noelia de haber participado de los abusos. La situación es más grave dado que al cuidado del hombre está una hija de la supuesta abusadora, una pequeña de 6 años que, según registros fílmicos que pudo hacer la propia Noelia, también habría sido abusada por su propia madre.

El abogado de Noelia, Rodrigo Tripolone, insta a la fiscal de la causa, Andrea Campos, a que avance con el pedido de detención del hombre, quien intimida a Noelia con llamadas, e incluso, con cámaras que instaló en el comercio contiguo a su domicilio, las que apuntan a la casa de la víctima.

Asimismo, solicitó que la custodia de la nena de 6 años pase a estar a cargo de sus abuelos maternos, y no de la pareja de la acusada, quien no tiene filiación sanguínea con la menor. La Jueza de Familia 3 de San Martín, Graciela Garcete, no hizo lugar al pedido.

La decisión de la justicia tiene que ver con la declaración de Daniela, quien primero desmintió las acusaciones y se declaró inocente. Seguidamente dijo que todo se trata de una venganza de sus padres por cuestiones económicas y denunció que la madre la abusó sexualmente, y la obligó a “tener relaciones sexuales con un hombre para traer dinero a la casa”.

Por esas declaraciones, la UFI 14 y el Juzgado de Garantías 4 de San Martín abrieron una causa por presuntos delitos contra la integridad sexual de Daniela, por parte de sus progenitores.