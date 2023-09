Detuvieron a una ex empleada del chef Martitegui por el robo de medio millón de dólares en su casa de Martínez

Una ex empleada de Germán Martitegui fue detenida acusada de haberle robado medio millón de dólares en efectivo en abril pasado de una caja fuerte que el reconocido chef y conductor de televisión tiene en su casa de la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, informaron fuentes policiales y judiciales.

El cocinero dijo ayer a Telefe Noticias que “nunca” sospechó de la mujer, aunque reconoció que quien cometió el robo “tiene que haber conocido el funcionamiento” de su casa “a la perfección”, y que eso lo “hace todo muchísimo peor en término de emociones”.

La acusada es una mujer identificada como Lidia Isidra Figueredo, de 41 años, de nacionalidad paraguaya, quien, si bien fue apresada el lunes último, ya fue indagada y excarcelada, porque el delito por el que quedó imputada – “Hurto agravado”- lo permite.

Según la denuncia que recién decidió hacer varios días después Martitegui, el hecho ocurrió cuando él estuvo de viaje en Estados Unidos entre el 13 y 17 de abril pasado.

Durante ese lapso, en su casa de la calle Aristóbulo del Valle, en Martínez, quedaron trabajando algunos empleados en tareas domésticas y otros en labores de construcción.

“Cuando regresó del viaje y revisó su caja fuerte, notó que le faltaban 500 mil dólares. Pero no le violentaron la caja, sino que la abrieron con la llave, que la tenía escondida en una prenda de vestir colgada en su vestidor”, explicó a Télam un jefe policial que trabajó en la pesquisa.

“Yo me entero de la falta de dinero mucho después de que vuelvo del viaje, porque uno no está abriendo la caja fuerte de su casa a cada rato. Yo vuelvo a abrir la caja fuerte un tiempo bastante largo después de eso, y ahí me entero, hago la denuncia y ahí empiezo a ver quién podría haber sido”, contó Martitegui.

El caso comenzó a ser investigado por el fiscal Gastón Garbus, de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, y por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro.

El conductor y jurado del programa “MasterChef” les dijo a los investigadores que una de las posibles sospechosas podía ser Figueredo, ya que de manera constante le pedía adelantos de sueldo, a veces solía ausentarse, y luego del hecho renunció a su trabajo.

A su vez, el fiscal Garbus y la Policía bonaerense constataron que la imputada había realizado un vuelo privado al vecino país de Uruguay y que su marido había viajado a Paraguay.

Además, se constató que cerca de donde vive, en la calle Hudson al 4100 de la localidad bonaerense de General Rodríguez, Figueredo está refaccionando, agrandando y reconstruyendo una propiedad, para la cual realizó costosas compras de materiales.

Si bien el día de su detención se negó a declarar, ayer pidió ampliar su indagatoria y ante el fiscal se declaró inocente y explicó que el viaje a Uruguay lo hizo junto a otra familia para la que trabaja y que la llevaron como niñera, algo que ahora Garbus deberá constatar.

En el allanamiento a su domicilio de General Rodríguez, la Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro no encontró dinero en dólares, confirmaron las fuentes.

“Yo soy un padre solo, así que hay 3 personas que trabajan en mi casa. Particularmente esta persona de la que me hablan ustedes, cuidaba a mis chicos 4 horas por día, todos los días, y todo lo que pasó, pasó como muy cerca de mi cuarto y muy cerca del cuarto de los chicos, así que imaginate lo que es para alguien esa violación de la intimidad”, aseguró el chef.

En ese sentido, Germán Martitegui añadió: “A la vez que ahora una de las sospechosas sea alguien que estuvo con mis chicos tanto tiempo y que yo la verdad que nunca sospeché de ella, nunca sospeché de nadie, imaginate que no voy a dejar entrar a mi casa a alguien del cual tengo sospechas, no lo haría nunca”.

“Tiene que haber conocido el funcionamiento de mi casa a la perfección, porque eran un montón de cosas de las que nadie se puede dar cuenta si no está viviendo muy cerca mío, a lo que hace todo muchísimo peor en términos de emociones”, expresó en cuanto al autor del robo.

Lidia Isidra Figueredo quedó imputada por el fiscal como presunta autora de un “Hurto agravado por el uso de llave verdadera que hubiere sido substraída, hallada o retenida”, delito que según el inciso 3 del artículo 163 del Código Penal tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.

Al no tener antecedentes y al tratarse de un delito excarcelable, el juez de Garantías de San Isidro, Esteban Eduardo Rossignoli, resolvió excarcelar a la mujer, quien seguirá sometida al proceso, pero en libertad.