Fernando Moreira recorrió la puesta en valor de la Plaza Eucaliptos

El espacio verde tendrá nuevos juegos infantiles, equipamiento para entrenar, playón deportivo y cancha de césped nueva, entre otras mejoras.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, visitó la puesta en valor de Plaza Eucaliptos, otro de los espacios verdes que se están renovando en el Municipio a través del Plan Estratégico de Obras y con apoyo de la provincia de Buenos Aires.

“Estuvimos conversando con las vecinas y los vecinos que están muy contentos con esta obra. Antes que iniciáramos la gestión con Gabriel Katopodis, todos estos barrios del Área Reconquista, como Los Eucaliptos, estaban totalmente abandonados, pero hoy tienen pavimento, avanzamos con las cloacas y seguimos llegando con infraestructura de calidad”, resaltó el Jefe Comunal.

Y agregó: “Esta plaza no es una obra aislada, acá muy cerca abrimos hace poco un Centro Juvenil, hay un centro de salud y espacios de calidad para el deporte y la recreación. Todas obras que si no las hace el Estado, no las hace nadie”.

La renovación integral de la Plaza Eucaliptos incluye nuevos juegos infantiles, equipamiento para entrenar, un playón deportivo, la puesta en valor de la cancha de césped, luminarias LED y otras mejoras.

La plaza está ubicada en Calle 8 y La Paloma, junto al Camino del Buen Ayre.

Estas obras se llevan adelante con financiamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del COMIREC, como las del Parque del Bicentenario en Barrio UTA.

En ambos espacios se está realizando una renovación que incluye infraestructura deportiva de calidad para seguir promoviendo la inclusión y la integración a través de este tipo de actividades.