Di Castelnuovo: “Queremos trabajar para mejorarles la vida a los vecinos de Ituzaingó”

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, continúa con su recorrida por distintos puntos del país y este martes visitó Ituzaingó, donde brindó apoyo y acompañamiento al candidato a intendente de su espacio, Gastón di Castelnuovo.

La cita fue en la Plaza General San Martín, donde aproximadamente mil vecinos aguardaron su arribo y las palabras que compartió en el acto que se llevó a cabo en el anfiteatro del parque junto al dirigente local.

Bullrich expresó antes de disertar: “Venimos ganando provincias muy importantes, y hoy acá llegamos para ganar Ituzaingó. Acá hace 28 años que está el mismo intendente y es hora de cambiar. El que se queda 28 años en el poder termina pensando que la Intendencia es suya y no de la gente. Por eso necesitamos un cambio con Gastón, que va a ser el próximo intendente”.

En tanto, desmintió que la elección esté polarizada entre el peronismo y el espacio de Javier Milei, y señaló que ese discurso es un “juego chiquitito”. A propósito señaló: “La gente está eligiendo Juntos por el Cambio porque tenemos liderazgo y candidatos que se la juegan realmente por la gente, somos un equipo listo para dar vuelta 20 años de kirchnerismo”.

Por su parte, el candidato a jefe comunal reflexionó sobre el evento: “Fue una muy linda visita. La gente deposita en Patricia la esperanza de una Argentina mejor. Son vecinos que me cruzo en el barrio, los veo siempre, son gente de laburo y quieren vivir bien, tranquilos, seguros, y que la política esté para solucionar sus problemas reales.”

Respecto de la falta de alternancia como uno de los reclamos del electorado local, di Castelnuovo manifestó: “Son 28 años en los que no tenemos cloacas; ni agua; ni hospitales; las salitas no funcionan; la seguridad empeoró y vivimos con miedo; no tenemos espacios públicos; y los accesos a las escuelas dan lástima. Nosotros queremos mejorarles la calidad de vida a los vecinos”.

Finalmente, reveló que con su contrincante en las primarias, Walter Lanaro, están trabajando mancomunadamente. “Él está colaborando con nosotros, al igual que todos los grupos dentro de Juntos. Queremos vivir mejor, ese es el objetivo, no ganarle al kirchnerismo sino trabajar para estar mejor”.