El presidente agradeció a UNESCO por declarar patrimonio mundial al museo de la memoria creado en la ex ESMA

El presidente Alberto Fernández agradeció a la 45 convención de la UNESCO, que se desarrolla en Riad, por haber declarado al museo de la memoria creado en la ex ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, como patrimonio mundial.

“La memoria hay que mantenerla viva para que las malas experiencias no se repitan”, aseguró el jefe de Estado en un mensaje emitido ante el pleno, y manifestó “palabras de gratitud a todos los países miembros del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO por haber convertido a la ESMA en un sitio de memoria dentro del patrimonio universal de la UNESCO”.

El mandatario recordó que en la ESMA “se expresó lo peor del terrorismo de Estado”. “La Argentina, en esos años, sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura militar. Algunos fueron perseguidos, algunos fueron detenidos. Casi todos fueron sometidos a torturas. Otros terminaron exiliados. Muchos fueron asesinados y muchos desaparecieron de la faz de la Tierra”, relató.

“Las madres y las abuelas nos enseñaron que no debemos buscar venganza, nos enseñaron a no olvidar, a buscar la verdad y a pedir justicia”, dijo el presidente Alberto Fernández, y destacó: “En este año que cumplimos 40 años de democracia, y no puedo contarles la tranquilidad que me da que la ex ESMA sea un sitio de memoria declarada por UNESCO, para que nadie en Argentina pueda negar u olvidar el horror que se vivió allí”.