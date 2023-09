Santilli estuvo en José C. Paz junto a Ezequiel Pazos y dijo que el oficialismo “quiere usar la Provincia como guarida”

El diputado nacional Diego Santilli visitó José C. Paz y estuvo en el local de Juntos por el Cambio acompañando al candidato a intendente Ezequiel Pazos, con quien encabezó una reunión con vecinos. En una muestra de unidad, también se hizo presente la precandidata por la línea de Patricia Bullrich, Verónica Fierro.

“Nos estamos integrando muy bien a la campaña, y el mejor ejemplo es la presencia de Verónica Fierro. Esto lo estamos haciendo en todos los territorios, con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti”, manifestó Santilli, quien además aseguró: “Se trata de entender que en la competencia a veces toca ganar y otras acompañar”.

En otro sentido, el dirigente sostuvo que “hoy hay 3 opciones claras y contundentes, una muy irresponsable, que es la del gobierno actual; y la otra la magia”. De este modo calificó al espacio de Javier Milei como una fantasía.

“Te quieren hacer imaginar que vas al supermercado y encontrás una lata de porotos, otra de arvejas y al lado la pistola 9 milímetros. Propone la venta libre de armas y vouchers en las escuelas. Por el otro lado está Patricia Bullrich, que tiene lo que hay que tener, porque tiene el temperamento, la fuerza y los equipos”, expresó.

“Cuando en el 2015 nos tocó gobernar sólo teníamos 1 de cada 3 diputados nacionales, 1 de cada 5 senadores y sólo 5 gobernadores. Hoy el espacio de Juntos por el Cambio va camino a tener 11 provincias y a ser la primera minoría en el parlamento, ahí está la oportunidad clara de llevar adelante los cambios que hay que hacer, que son profundos y de raíz”, dijo Santilli.

“El oficialismo deja un país con mucha más pobreza de la que recibieron, más inflación, con un nivel de destrucción en la educación y seguridad muy profundo, y se dan cuenta de eso”, aseguró, y sentenció: “Están en retirada, quieren usar la Provincia de Buenos Aires como guarida y nosotros no se lo tenemos que permitir”.

Por su parte, Ezequiel Pazos indicó que se encuentra “conforme con la elección en José C. Paz”. “La gente tiene claro que somos una alternativa posible y real, que conoce el distrito y que hacer tiempo lo viene caminando”, señaló, y sostuvo en relación al candidato de La Libertad Avanza, Oscar Abadié, que “el vecino no sabe quién es porque no tiene un trabajo en el territorio”.

“Lo de Milei son espejitos de colores. Nosotros le vamos a decir a la gente que Juntos por el Cambio es el único espacio preparado para hacer un cambio verdadero, profundo y duradero”, indicó Pazós, y concluyó: “Nuestro desafío es que el kirchnerismo no vuelva más”.