Marcelo Ballester: “El candidato más votado en San Martín va a ser Javier Milei, y eso nos va a ayudar a ganar la Intendencia”

Marcelo Ballester, coordinador de La Libertad Avanza en San Martín y candidato a concejal, conversó con SM Noticias y se refirió al resultado obtenido por el espacio en las primarias, y a las perspectivas de cara a octubre.

“Hicimos una gran elección, casi histórica, pero vamos por más”, comenzó indicando el dirigente, al tiempo que ponderó el apoyo de la estructura nacional del espacio a la lista presentada en el distrito.

“El resultado no me sorprendió. Antes de las elecciones sostuve que íbamos a dar un batacazo, y dejé en claro que nuestra expectativa era muy alta. Caminamos mucho los barrios y teníamos la sensación que nos iba a ir bien. Conseguimos un piso en las PASO, y creo que en octubre vamos a pelear cabeza a cabeza con el oficialismo”, enfatizó.

Sobre los motivos del voto al movimiento libertario, el candidato a concejal consideró que “los vecinos se ven reflejados en nuestra propuesta, que tiene un norte claro”. “Nosotros pusimos en la agenda política diversos temas que hay que discutir, como por ejemplo el de los vouchers educativos”, remarcó. “En ningún momento dijimos que la escuela pública iba a dejar de ser pública. Lo que nosotros decimos es que como funciona hoy, que pierde constantemente matricula, no sirve. Hoy 8 de cada 10 pibes -que terminan la secundaria- no estudian ni trabajan, entonces esa escuela no está funcionando. Ese debate que hay que dar”, ejemplificó.

También instó a dar debates en torno a la portación de armas; el funcionamiento del sistema de salud público; sobre la estructura del Estado; o respecto de “los recursos del Estado que se destinan para sostener a la Iglesia”. “Muchos de los planteos de Javier Milei coinciden con lo que piensa la gente, son temas que a las y los vecinos les interesa discutir. Además, nuestro candidato representa una esperanza”, señaló.

Al ser consultado luego sobre si el oficialismo busca instalar una campaña del miedo respecto de las propuestas libertarias, Marcelo Ballester sostuvo que esa estrategia “no sirve”. “Con un 50 por ciento de pobres, con 20 por ciento de indigencia y con los indicadoress de inflación más altos de la historia, ya estás en el miedo”, sentenció.

“La realidad es que lo que hoy se discuten solo propuestas de La Libertad Avanza”, aseveró. “Desconozco cuales son las propuestas de Sergio Massa y las de Juntos por el Cambio. Hoy la centralidad política pasa por nuestro espacio”, continuó. “El oficialismo perdió a causa de haber hecho el peor gobierno de la historia de la democracia”, analizó, y opinó que Juntos por el Cambio no se impuso “por haber festejado antes de tiempo”. “Les sobraban candidatos y hoy no solo les quedó una, la más rancia, y la que no representa el cambio, ya que hace más de 25 años que está en la actividad pública”, disparó.

Para el referente de La Libertad Avanza no estamos frente a una elección de tercios, “vamos camino a un escenario de polarización”. “El termómetro de la calle indica que vamos a polarizar con Sergio Massa. La discusión será entre el futuro, que representa Javier Milei; y el pasado o la continuidad de este gobierno, representada por Sergio Massa, el peor ministro de Economía de la historia”, expresó.

En la misma línea, estimó que “el votante de Juntos por el Cambio va a optar por el voto útil, y entienden que ese voto útil pasa por La Libertad Avanza, el espacio que representa el cambio real que necesita la Argentina”. “Creo que en octubre Javier Milei gana en primera vuelta, sacándole más de 10 puntos al segundo; y creo que Juntos por el Cambio se terminará reordenando, y muchos de sus dirigentes tendrán las puertas abiertas de nuestro espacio”, adelantó.

En cuanto al escenario provincial, el aspirante a legislador local reconoció que el espacio debe hacer un mea culpa. “Tenemos una gran candidata en la provincia de Buenos Aires, que es Carolina Píparo, pero comenzamos a trabajar tarde en su campaña. Deberíamos haber comenzado a militar esa propuesta en marzo, la indefinición nos quitó tiempo de trabajo”, explicó. Si bien el escenario para él es complejo, ya que la Gobernación se gana por un voto y no hay ballotage, estimó que en suelo bonaerense habrá una elección pareja entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

Frente a la pregunta entre una eventual convivencia entre un gobierno nacional libertario y una provincia de Buenos Aires en manos de Unión por la Patria, opinó que “si el peronismo se refugia en la provincia de Buenos Aires y desde ahí intenta debilitar al gobierno nacional se va a volver a equivocar”. “Si somos gobierno vamos a tender puentes, y esperamos que nos acompañen para sostener la gobernabilidad. La tarea de reconstruir la Argentina será muy difícil, y el gobernador de la provincia más importante no puede estar ajeno a esa tarea”, planteó.

Volviendo a lo local, el coordinador de La Libertad Avanza en San Martín afirmó que, en el distrito, “el candidato a presidente más votado en octubre va a ser Javier Milei, y eso va a ayudar a que podamos ganar la Intendencia”. “Ojala que los vecinos entiendan que la decisión política para terminar con la corrupción, la inseguridad y los narcos pasa por nuestra lista”, añadió.

“Nuestro votante está muy fidelizado, el vecino o la vecina que vota a Javier Milei vota la lista completa”, aseguró, y tribuyó la diferencia de votos entre Javier Milei y el candidato local del espacio, Hernán Sardella, a “vicios de la vieja política”. “La falta de experiencia y los recursos finitos hicieron que no podamos estar en todas las escuelas, pero de cara a octubre esas cuestiones ya las resolvimos”.

“En agosto el Municipio uso todo su aparato, y también hay que reconocer que tienen muchas campañas y elecciones en el local. Para nosotros esta es nuestra primera campaña, y es verdad que nos falta experiencia, pero por fortuna aprendemos rápido. No begamos nuestras flaquezas, las reconocemos, pero hay que decir que en esta elección hubo mucho vicio de la vieja política”, reiteró Marcelo Ballester.

“Sabemos lo que hicieron, pero no nos quejamos. Después de las PASO nos reorganizamos y ya estamos en 1000 fiscales”, enfatizó. “Ojalá que la de octubre sea una elección más limpia”, pidió, y cerró indicando que la lista de la forma parte “tiene posibilidades reales de ganar en San Martín”. “Hace muchos años que no se ve una oposición con posibilidades concretas de ganar. Creo que podemos hacer una elección histórica en San Martín”, finalizó.