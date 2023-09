Guillermo Viñuales: “Los lomenses quieren un intendente que no se mude ni se vaya a ocupar otro cargo”

El candidato a intendente por Juntos por el Cambio en Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales,conversó con SM Noticias y se refirió a su triunfo en la interna del espacio y a sus propuestas para el distrito. Además, cuestionó con dureza a la actual administración local.



Inicialmente, Viñuales se refirió al triunfo en las PASO de su propuesta por sobre la de su contrincante, Nicolás Bari: “Ganamos gracias a un corte boleta de muchos vecinos que también votaron a Patricia Bullrich. Acompañamos a Horacio Rodríguez Larreta y al ‘Colo’ Santilli, pero inmediatamente nos acoplamos a la propuesta” de nuestra candidata a presidente.

No obstante, el dirigente también analizó el desempeño de Javier Milei: “Es un mensaje a todos los que desarrollamos actividades políticas, de cansancio, de decirnos ‘de este modo no’. Esa propuesta no es la que me representa a mi, y si bien coincido en algunas cuestiones como bajar el gasto público y aliviar a los contribuyentes, no concuerdo en la privatización de la educación pública o en venta de órganos, como tampoco creo en el kirchnerismo. Tenemos que evitar esa radicalización y persuadir que la solución pasa por una etapa intermedia”.

Luego, el ex concejal señaló que los lomenses “quieren un intendente, no alguien que se vaya a ocupar otro cargo inmediatamente”. “Alguien que tome decisiones y al que le puedan plantear sus necesidades. Quieren que se priorice la seguridad; que la salud sea un derecho y que cuando las personas concurren a una unidad sanitaria que haya médicos y medicamentos; que no suspendan las clases por falta de luz o gas; y que las obras valgan la pena, ya que van 4 años de Axel Kicillof haciendo obras en Hipólito Yrigoyen, pero a las 4 cuadras ya hay baches y bocas de tormenta tapadas”.

En ese sentido, el referente de Juntos por el Cambio enfatizó: “Insaurralde hizo uso de una licencia, ocupó otro cargo pero nunca dio un paso al costado para que alguien pueda emerger. Hoy Lomas tiene un intendente electo por los vecinos que se llama Martín Insaurralde; una intendente administrativa que lo reemplaza, pero sin poder político que se llama Marina Lesci; y una tercera persona que propone esa fuerza como candidato a intendente que se llama Federico Otermín. La gente no sabe quién es quién. Mi compromiso, si soy intendente, es ocupar ese rol. No me mudaré ni ocuparé otro cargo, serán 4 años abocado a Lomas de Zamora”.

Asimismo, Guillermo Viñuales reiteró su propuesta de realizar el primer debate de intendentes en el municipio. “Lo planteé porque me surgió de tantas recorridas cuando los vecinos me preguntaban sobre propuestas, hay 40 años de democracia en Lomas y nunca debatieron los candidatos. Mi idea que podía ser modificada era tomar el modelo el debate nacional, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, coordinado por periodistas locales, con temáticas de los municipios y que participen los 4 candidatos. No es un privilegio dar el debate, es una obligación ante los ciudadanos. Ningún candidato me respondió para llevarlo a cabo”, sostuvo.

Por otra parte, sobre su relación con el precandidato al que logró vencer en las PASO, Nicolás Bari, destacó que “fue un contrincante digno y limpio, y al día siguiente de la elección nos hablamos y 3 días después nos reunirmos los equipos” de trabajo. “Ahora nos encontramos trabajando en la campaña, y tenemos buena relación personal y política. Somos un frente de muchos partidos, no solo PRO y UCR, nuestro partido vecinal, la Coalición Cívica, los liberales de José Luis Espert, el equipo de Cinthia Hotton, y el peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto. Nuestros problemas en la calle, los agravios que hemos sufrido, son con el kirchnerismo, con integrantes de la Municipalidad”.

Finalmente, al ser consultado sobre si habrá consenso con al oposición en caso de ser electo intendente, el dirigente expresó: “Nosotros iremos con una propuesta concreta de cambio, no voy a romper el parque de Lomas porque lo hizo Insaurralde, pero iré con una agenda muy fuerte en el tema seguridad, ya que con Grindetti como gobernador y Patricia como presidenta ese tema estará a la cabeza. Bajaremos tasas a comerciantes y bajar gastos, no echar gente, pero reducir el plantel de funcionariosb que hoy es de casi 500, y podemos trabajar con la mitad tranquilamente. También repartir 30 mil bicicletas en Lomas no nos parece una prioridad, tampoco convocar figuras nacionales e internacionales con los gastos que conlleva, ni mucho menos instalar bicisendas. Primero necesitamos tener toda la ciudad controlada por cámaras, médicos volviendo al sistema de salud, clases continuadas, y una base sustentable para que se desarrolle el comercio y emprendedores”.