Tito: “Somos la segunda fuerza en Pilar, y esperamos ganarle a Federico Achával” en octubre

El candidato a intendente por La Libertad Avanza, Juan Martín Tito, aseguró que los vecinos se cansaron de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, por lo que optaron por el liberalismo a razón de que alzan propuestas viables y aplicadas en el mundo. De ser gobierno, “no vamos a dialogar con corruptos ni con la gente que quiere lo malo para Pilar”.

“Venimos desde hace años levantando las ideas del liberalismo; en 2021 éramos demasiado pocos, y considerados una mala palabra, y este año en Pilar hicimos la mejor elección de la provincia de Buenos Aires, pasando de ser tercera fuerza a segunda, con el objetivo de ganarle a Federico Achával” en octubre, sostuvo.

Tito subrayó que el caso de Pilar fue excepcional, porque se trata del único distrito del país donde se dieron primarias locales con dos precandidatos, “convencidos de que íbamos a ganar, como ahora sabemos que parte del voto de Patricia Bullrich se va para Javier Milei, quien gracias a Dios sigue subiendo en las encuestas”, manifestó.

Tras la PASO local, el concejal dejó en claro que no sumará a Martín Maganas, quien fue su rival electoral, el que lo acusó de ser funcional al oficialismo: “no contestamos provocaciones, ni nunca los nombramos, porque siempre construimos, sin hablar mal de la interna, ni de Juntos, ni de Unión por la Patria”.

El referente tiene en claro que mucho votante del Pro, en especial “de la parte de los barrios cerrados, han apostado por el liberalismo porque están cansados del pasado de Juntos por el Cambio”.

El edil se referenció como el concejal que más proyectos presentó, mencionó el programa “Tito en tu barrio”, mediante el cuál acerca su banca a distintas localidades del partido, y como lineamientos de su eventual Intendencia; el hombre mencionó el fortalecimiento de los clubes de barrio, las instituciones educativas locales, e impulsar la generación de empleo, “lo que dignifica, y ejemplifica”.

“Hay muchas cuestiones de la seguridad que no dependen de Pilar, si no de cambiar el Código Procesal Penal, lo que va a pasar cuando La Libertad Avanza sea gobierno en el país, y ahí diez años en la cárcel serán diez años en la cárcel, sin beneficios en favor del condenado”.

Juan Martín Tito hizo referencia a desigualdades estructurales entre los barrios de Pilar, no obstante, se opuso al nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial: “hay barrios cerrados que están habilitados a más de dos metros de altura, lo que hace que se inunden barrios lindantes; no se han respetado los humedales, y además el consumo de agua potables es excesivo en algunos lugares”.

“Si bien nuestras prioridades son la seguridad y la economía de la gente, también queremos que se trabaje en desarrollo sustentable por su impacto en lo social”, agregó, y sostuvo que sus posturas fueron plasmadas en distintos proyectos del HCD, los que no tienen aprobación por ser, hasta ahora, minoría.

De ganar la Intendencia de Pilar, Juan Martín Tito aseguró que hará auditorías sobre la gestión de Federico Achával, y también de la de Nicolás Ducoté, gestión que ya cuenta con procesos judiciales.

“No vamos a dialogar con corruptos ni con la gente que quiere lo malo para Pilar”, advirtió.

“El vecino vota las ideas del lilberalismo porque se cansó de las demás fuerzas políticas, porque sabe que tenemos idoneidad, y que nuestras propuestas son viables y aplicadas en los mejores países del mundo, por eso votará la ciudadanía”, sentenció.